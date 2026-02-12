4 Kasım 1980'de Düzce'de dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk eğitimine 1997'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesi’nde başladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girerek 2006'da mezun oldu.
Arslan, üniversite öğrenim görürken 2004'te başladığı oyunculuk kariyerinde; 'Daire', 'Yurt', 'Teslimiyet' adlı sinema filmlerinde ve 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel' ve 'Bir Deli Rüzgar', 'Ezel', 'Hayat Bazen tatlıdır', 'Yer Gök Aşk' adlı TV dizilerinde rol aldı.