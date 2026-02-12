Ankara'da zihinsel engelli çalışanı ayağından bağlayıp vince astıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Ankara'da bir iş yerinde çalışan zihinsel engelli kişinin ayağından bağlanarak vince asılması olayına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. Ankara'da sosyal medyada, ayağından bağlanarak vince asılan bir kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağduru... Daha Fazla Göster Ankara'da bir iş yerinde çalışan zihinsel engelli kişinin ayağından bağlanarak vince asılması olayına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. Ankara'da sosyal medyada, ayağından bağlanarak vince asılan bir kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu ve olayın yaşandığı iş yerinde 3 yıldır getir-götür işlerinde çalıştığını, yüzde 61 zihinsel engelli olduğunu belirledi. (İHA) Daha Az Göster