        Kanbolat Görkem Arslan'a veda

        Kanbolat Görkem Arslan'a veda

        Geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 16:08 Güncelleme: 12.02.2026 - 16:11
        Ünlü oyuncuya veda
        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 45 yaşında vefat etti.

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Kanbolat Görkem Arslan, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

        Arkadaşı ve meslektaşı Cem Cücenoğlu, Kanbolat Görkem Arslan'a böyle veda etti.
        Arkadaşı ve meslektaşı Cem Cücenoğlu, Kanbolat Görkem Arslan'a böyle veda etti.
        Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesine, aralarında; Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Nur Sürer, Cem Cücenoğlu'nun da olduğu birçok meslektaşının yanı sıra hayranları katıldı.

        Nur Sürer
        Nur Sürer

        KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

        4 Kasım 1980'de Düzce'de dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk eğitimine 1997'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesi’nde başladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girerek 2006'da mezun oldu.

        Arslan, üniversite öğrenim görürken 2004'te başladığı oyunculuk kariyerinde; 'Daire', 'Yurt', 'Teslimiyet' adlı sinema filmlerinde ve 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel' ve 'Bir Deli Rüzgar', 'Ezel', 'Hayat Bazen tatlıdır', 'Yer Gök Aşk' adlı TV dizilerinde rol aldı.

        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
