Ünal Aysal HT Spor'a konuştu: Galatasaray'ı Barcelona seviyesine getirirdik

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, uzun süren suskunluğunu bozdu, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e çok özel açıklamalarda bulundu.

Aysal, Galatasaray'ın ve Türk futbolunun son durumu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve sarı-kırmızılı kulüpteki dönemine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ünal Aysal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray’ın önü açık olmalı. İyi bir takım ve ekibimiz var. Yönetim tecrübeli. Bence Avrupa maçları, Türkiye’deki maçlardan farklı olmamalı. Artık biz o denizde senelerdir yüzmeye alıştık. Eskiden Türk takımları yurt dışına çıktığı vakit, oyuncuların bacakları titrerdi. Galibiyetlerimiz sınırlı ve tesadüfîydi. Ama artık öyle değil. Son 14-15 senedir, özellikle Galatasaray, dış maçlarda son derece deneyimli ve başarılı."

"GALATASARAY'DA KAN TAZELENMESİ LAZIM"

"Galatasaray’da her zaman yenilik taraftarıyım. Kan tazelenmesi lazım. Uzun süreli yönetimlerin kulüplere fayda getireceğine inanmıyorum. Ben başkanlığım sırasında zamanımın yüzde 95’ini kulübe harcadım. Bütün başkanların işi zor ve bu sürelerin hem kendileri hem kulüp için fazla uzamaması lazım. Onun için geçen seçimde başka bir ekibi destekledim. Bu seçimde adayları bilmiyorum, yine adaylara bakacağım. Mevcut yönetime karşı herhangi bir ters düşüncem yok."

