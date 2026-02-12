Canlı
        UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!

        UEFA Uluslar Ligi'nde Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi bu akşam TSİ 20.00'de yapılacak. A Ligi'nde bulunan A Milli Futbol Takımımız, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.02.2026 - 15:49 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:49
        UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi bu akşam yapılacak. A Milli Futbol Takımımız, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

        Lig aşamasının kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

        Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak.

        TÜRKİYE, 4. TORBADAN KATILACAK

        Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

        Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:

        1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

        2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

        3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

        4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

        TURNUVA FORMAYI VE MAÇ TAKVİMİ

        A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

        B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

        A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

        A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

        C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

        Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

        1. ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

        3. ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

        5. ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

        Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

        Final ve 3. maçı: 9-13 Haziran 2027

