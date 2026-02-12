Türkiye, e-Devlet Kapısı ile dijital devlette Avrupa’yı solladı

ürkiye’nin kamu hizmetlerini dijital ortama taşıyan e-Devlet Kapısı, rekor kırarak büyümesini sürdürüyor. Platforma kayıtlı kullanıcı sayısı Şubat 2026 itibarıyla 68 milyonu aşmış durumda; resmi istatistiklere göre 31 Ocak 2026 verileriyle 68 milyon 538 bin 351 kullanıcıya ulaşıldı. Bu rakam, Türkiye’nin yaklaşık 86 milyonluk nüfusunun yüzde 80’e yakın bir kısmını kapsarken, Avrupa Birliği’nde e-devlet etkileşim oranlarının ortalama yüzde 70 civarında seyrettiği dönemde Türkiye’yi kıtanın en güçlü örneklerinden biri haline getiriyor.

KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ ZİRVEDE

TÜİK’in 2025 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 16-74 yaş grubunda son 12 ay içinde e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 82,8, kadınlarda yüzde 69,5 seviyesinde. Yaş gruplarına bakıldığında en yüksek katılım yüzde 92,8 ile 25-34 yaş arasında gözlenirken, en düşük oran yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda kaydedildi. Eurostat verileriyle kıyaslandığında AB ortalaması 2024 itibarıyla yüzde 70 bandında kalırken (bazı kaynaklarda yaklaşık yüzde 71-72 olarak belirtiliyor), Türkiye bu ortalamanın üzerinde performans sergiliyor. Kuzey Avrupa ülkeleri (Danimarka yüzde 98, Hollanda yüzde 96, Finlandiya ve İsveç yüzde 96) yüksek oranlara sahip olsa da, Türkiye nüfus ölçeği ve toplam kullanıcı sayısı açısından Avrupa’nın en üst sıralarında konumlanıyor.