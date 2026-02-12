Canlı
        Türkiye, e-Devlet Kapısı ile dijital devlette Avrupa'yı solladı

        Türkiye, e-Devlet Kapısı ile dijital devlette Avrupa’yı solladı

        Türkiye'nin dijital dönüşümdeki en önemli başarılarından birisi olarak dikkat çeken e-Devlet Kapısı Avrupa genelindeki dijital hizmet kullanımını geride bırakıyor ve nüfus büyüklüğü sayesinde milyonlarca kullanıcıyla Avrupa'nın en önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. 2025 rakamlarına göre, Türkiye'de 16-74 yaş arası bireylerin yüzde 76,1'i e-devlet hizmetlerini kullanıyor. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ortalaması olan yüzde 71,87'nin üzerinde bir başarıyı işaret ediyor. Ülkelere göre dağılıma bakıldığında düşük nüfuslu kuzey ülkeleri ön planda yer alırken, Türkiye ön sıralarda yer alıyor.

        Giriş: 12.02.2026 - 15:14 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:14
        Türkiye dijital devlette Avrupa'yı solladı
        ürkiye’nin kamu hizmetlerini dijital ortama taşıyan e-Devlet Kapısı, rekor kırarak büyümesini sürdürüyor. Platforma kayıtlı kullanıcı sayısı Şubat 2026 itibarıyla 68 milyonu aşmış durumda; resmi istatistiklere göre 31 Ocak 2026 verileriyle 68 milyon 538 bin 351 kullanıcıya ulaşıldı. Bu rakam, Türkiye’nin yaklaşık 86 milyonluk nüfusunun yüzde 80’e yakın bir kısmını kapsarken, Avrupa Birliği’nde e-devlet etkileşim oranlarının ortalama yüzde 70 civarında seyrettiği dönemde Türkiye’yi kıtanın en güçlü örneklerinden biri haline getiriyor.

        KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ ZİRVEDE

        TÜİK’in 2025 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 16-74 yaş grubunda son 12 ay içinde e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 82,8, kadınlarda yüzde 69,5 seviyesinde. Yaş gruplarına bakıldığında en yüksek katılım yüzde 92,8 ile 25-34 yaş arasında gözlenirken, en düşük oran yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda kaydedildi. Eurostat verileriyle kıyaslandığında AB ortalaması 2024 itibarıyla yüzde 70 bandında kalırken (bazı kaynaklarda yaklaşık yüzde 71-72 olarak belirtiliyor), Türkiye bu ortalamanın üzerinde performans sergiliyor. Kuzey Avrupa ülkeleri (Danimarka yüzde 98, Hollanda yüzde 96, Finlandiya ve İsveç yüzde 96) yüksek oranlara sahip olsa da, Türkiye nüfus ölçeği ve toplam kullanıcı sayısı açısından Avrupa’nın en üst sıralarında konumlanıyor.

        KULLANICI SAYISI VE HİZMETLERDE REKOR ARTIŞ

        e-Devlet Kapısı’nın kullanıcı sayısı 2010’da 1,9 milyonken 2015’te 25,7 milyona, 2025 sonunda ise 68 milyonu aşarak tarihi bir sıçrama yaptı. Toplam giriş sayısı 25 milyarı geçti. Sunulan hizmet sayısı Aralık 2025 itibarıyla 9 bin 170’e ulaşırken, mobil uygulama üzerinden erişilebilen hizmetler 5 binden fazla seviyede. Entegre kurum sayısı 1.100’ü aşmış durumda. En çok tercih edilen hizmetler arasında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü yüzde 23’lük payla birinci sırada yer alırken; araç plakasına yazılan ceza sorgulama, vergi borcu sorgulama ve ödeme ile adrese tescilli araç sorgulama gibi işlemler de yoğun talep görüyor.

        AVRUPA’YA ÖRNEK MODEL

        Bu başarı, merkezi yönetim yapısı, mobil entegrasyonun yaygınlaşması, genç ve dinamik nüfusun katkısı ile veri güvenliği ve kullanıcı memnuniyetine odaklanan yaklaşıma bağlanıyor. Kullanıcı memnuniyeti yüzde 95’in üzerinde seyrediyor. Uluslararası kıyaslamalarda Türkiye’nin dijital hükümet olgunluğunda yükseldiği vurgulanıyor. 2026 hedefi ise 70 milyon kayıtlı kullanıcı ve 9 bin hizmete ulaşmak olarak belirlenmiş durumda.

        Türkiye, e-Devlet Kapısı ile vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırırken kamu hizmetlerini daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir kılıyor. Dijital dönüşümde Avrupa’ya ilham veren bir model olarak öne çıkıyor.

