Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ara transfer döneminde başarılı işlere imza attıklarını belirtti.

Dursun Özbek, RAMS Park'ta TikTak firması ile sponsorluk anlaşmasının yapıldığı törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasındaki konuşmaya değinerek şunları söyledi:

"Ben, Galatasaray Kulübünün başkanıyım. İbrahim Hacıosmanoğlu da TFF'nin başkanı. Zaman zaman bir araya geliriz. Türk futbolunun geleceği ve problemleri hakkında konuşuruz. Türk futbolu ile ilgili sürekli yaptığımız toplantılardan bir tanesini yapmıştık. Galatasaray'da o konuyu ilişkilendirmek, olağandışı bir şey. Üç sene art arda şampiyon olduk. Dördüncü senede de lideriz. Finansal problemleri çözdük. Tesisleşmeyi hızlandırdık. Kendi camiamız içerisinde tek yürek olduk. Camia içinde sevgi iklimi oluşturduk. Böyle bir takımın başkanı, federasyon başkanına 'Bizim camianın içerisinde sıkıntı var. Biz şampiyon olmaya mecburuz. Bize destek olun.' demez. Galatasaray, o insanların hayal ettiği bir takım değil. Galatasaray Kulübünün yöneticisi de o insanların hayal ettiği birisi değil. İbrahim Hacıosmanoğlu da ordaydı. Ona da ne konuştuğumuzu sorabilirler. Onların hayal ettiği gibi bir diyalog, söz konusu değil. Hiç kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın. Hiç kimse Galatasaray'ı bu tip işlerle ilişkilendirmesin."