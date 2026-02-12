Canlı
        İzmir'de sağanak etkili oldu... Yollar göle döndü! | Son dakika haberleri

        İzmir'de sağanak etkili oldu... Yollar göle döndü!

        İzmir'de Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 11:23 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:32
        İzmir'de yollar göle döndü
        İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

        DHA'nın haberine göre; Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur başladı.

        Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

        Spor Bülteni - 11 Şubat 2026 (Toprak Razgatlıoğlu İle Özel Röportaj)

        Kerem Aktürkoğlu sessizliğini bozdu. Asensio'dan Süper Lig'de 16 gol katkısı. Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe maçında. Beşiktaş Yunanistan'dan zaferle döndü. Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Özel Röportaj. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #İzmir
