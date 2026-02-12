İzmir'de sağanak etkili oldu... Yollar göle döndü!
İzmir'de Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü
Giriş: 12.02.2026 - 11:23 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:32
İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.
DHA'nın haberine göre; Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur başladı.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
