        İşletme müdürü gözaltında... 16 yaşında çalışana pastanede işkence | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        16 yaşında çalışana pastanede işkence! İşletme müdürü gözaltında...

        İstanbul Üsküdar'daki bir pastanede, 16 yaşındaki E.D. isimli çalışanı darp edip, demir çubukla boynuna bastıran iş yeri müdürü G.T., gözaltında alındı. Zanlı, "Kasten yaralamadan" adliyeye sevk edildi. Olay anının görüntüsü ise kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 07:56 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:56
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Üsküdar ilçesi Murat Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

        İŞ YERİ MÜDÜRÜ ÇOCUĞU DARP ETTİ

        AA'daki habere göre çalışmalarda, iş yerinde çalışan E.D'nin (16), iş yeri müdürü G.T. (39) tarafından darp edildiği belirlendi.

        "KASTEN YARALAMADAN" ADLİYEYE SEVK

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

        DEMİR ÇUBUKLA BOYNUNA BASTIRDI

        Darp anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin çalışan gencin üzerine yürümesi, tokat atması, başını yere doğru eğerek eline aldığı çubukla boyun bölgesine bastırması yer alıyor.

        Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

        Gezi Parkı davası kapsamında tutuksuz yargılanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasını celse arasında mahkemeye sundu. Savcı, Ayşe Barım'ın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen v...
