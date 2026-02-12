Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Gezi Parkı davası kapsamında tutuksuz yargılanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasını celse arasında mahkemeye sundu. Savcı, Ayşe Barım'ın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen v... Daha Fazla Göster Gezi Parkı davası kapsamında tutuksuz yargılanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasını celse arasında mahkemeye sundu. Savcı, Ayşe Barım'ın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Davanın karar duruşması bugün görülecek. Daha Az Göster