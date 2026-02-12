16 yaşında çalışana pastanede işkence! İşletme müdürü gözaltında...
İstanbul Üsküdar'daki bir pastanede, 16 yaşındaki E.D. isimli çalışanı darp edip, demir çubukla boynuna bastıran iş yeri müdürü G.T., gözaltında alındı. Zanlı, "Kasten yaralamadan" adliyeye sevk edildi. Olay anının görüntüsü ise kameraya yansıdı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Üsküdar ilçesi Murat Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma yapıldı.
İŞ YERİ MÜDÜRÜ ÇOCUĞU DARP ETTİ
AA'daki habere göre çalışmalarda, iş yerinde çalışan E.D'nin (16), iş yeri müdürü G.T. (39) tarafından darp edildiği belirlendi.
"KASTEN YARALAMADAN" ADLİYEYE SEVK
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
DEMİR ÇUBUKLA BOYNUNA BASTIRDI
Darp anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin çalışan gencin üzerine yürümesi, tokat atması, başını yere doğru eğerek eline aldığı çubukla boyun bölgesine bastırması yer alıyor.