Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Adalet Bakanı Bondi Epstein dosyası sorularını yanıtladı, gergin anlar yaşandı | Dış Haberler

        ABD Adalet Bakanı Bondi Epstein dosyası sorularını yanıtladı, gergin anlar yaşandı

        ABD Adalet Bakanı Bondi, Kongre'de Epstein dosyasına ilişkin soruları yanıtladı ve bazı soruları yanıtlamaktan kaçınması nedeniyle hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin eleştirisine hedef oldu. Epstein ile Ticaret Bakanı Lutnick'in bağlantısı üzerinden başlayan tartışmada ise tansiyon yükseldi. Bondi, Lutnick hakkındaki sorulara doğrudan cevap vermedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.02.2026 - 07:35 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’e ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçınması nedeniyle hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin eleştirisine hedef oldu.

        Bondi, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi oturumunda, Epstein mağdurlarına ilişkin paylaşılan belgeler, davanın seyri ve Başkan Donald Trump yönetiminin dosyaya yaklaşımı hakkında sorularla karşılaştı.

        Oturumda, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ile Bondi arasında, Adalet Bakanlığının mağdurların kimliklerini yanlışlıkla ifşa etmesi ve iddia edilen bir suç ortağının kimliğinin gizlenmesi konularında tartışma yaşandı.

        REKLAM

        Massie’nin mağdurların kimliklerinin ifşa edilmesinden kimin sorumlu olduğunu sorması üzerine Bondi, soruya doğrudan yanıt vermek yerine Massie’yi "başarısız bir politikacı" olmakla suçladı.

        BAZI EPSTEIN MAĞDURLARI PROTESTO ETTİ

        Adalet Komitesi oturumu sırasında salonda bulunan bazı Epstein mağdurları, Adalet Bakanı Bondi’nin kendilerine bakmayı reddettiğini belirterek, Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı tarafından görmezden gelindiklerini ifade etmek amacıyla ellerini kaldırarak sessiz protesto gerçekleştirdi.

        Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal’ın sorularını yanıtlarken zorlanan Bondi, duruşma salonunda bulunan Epstein mağdurlarından davadaki tutumuna ilişkin özür dilemeyi reddetti.

        Bondi, özür dilemeye zorlanarak "aşağı çekilmeye" çalışıldığını öne sürdü.

        Demokrat Temsilcileri “tiyatro yapmakla” suçlayan Bondi, Epstein’in eski kız arkadaşı ve suç ortağı olarak Teksas’ta hapis yatan Ghislaine Maxwell’in Trump tarafından affedilip affedilmeyeceğine ilişkin soruya ise "Tahmin yürütmeyeceğim." yanıtını verdi.

        REKLAM

        Epstein dosyasına ilişkin tutumunu savunan Bondi, "Ben kariyer savcısıyım. Tüm kariyerimi mağdurlar için mücadele ederek geçirdim ve bunu yapmaya devam edeceğim." dedi.

        Adalet Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Jordan’ın ise oturum sırasında Bondi’nin sözlerini birkaç kez keserek süreci yönlendirdiği görüldü.

        TARTIŞMADA SESLER YÜKSELDİ

        Öte yandan Jeffrey Epstein ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in bağlantısı üzerinden başlayan tartışmada birbirlerine bağırdı.

        Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Balint'in, Adalet Bakanlığı veya Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Ticaret Bakanı Lutnick'i, Epstein ile olan bağı hakkında sorgulama girişiminde bulunup bulunmadığı konusunda Bondi'ye sorduğu sorular yanıtsız kaldı.

        REKLAM

        Balint'in Lutnick hakkındaki sorularına doğrudan cevap vermeyen Bondi, "Bakan Lutnick bu bağlar konusuna bizzat kendisi değindi." demekle yetindi.

        Bondi'nin, aynı zamanda Yahudi kökenli olan Balint'i, Yahudi karşıtı olmakla suçlaması üzerine diyalog karşılıklı bağrışmalara dönüştü.

        Balint, sorulara genel olarak cevap vermeyen Bondi'ye "Utanmalısın." diye seslendi. Bunun üzerine Bondi, "Ben Adalet Bakanıyım." dedi ve Balint de "Fark edemedim." yanıtını verdi.

        Balint, kendisini Yahudi karşıtı bir karar tasarısına karşı oy kullanmakla suçlayan Bondi'ye, "dedesini Yahudi soykırımında kaybetmiş" biri olduğunu hatırlattı.

        Salonda tansiyonun yükselmesi üzerine, Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan duruşmaya kısa bir ara verdi.

        LUTNICK EPSTEIN BAĞININ DEVAM ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

        Ticaret Bakanı Lutnick, 2005'te yaptığı açıklamada, Epstein ile bir daha asla aynı odada bulunmayacağına yemin etmiş ve 2025'teki bir yayında da Epstein'in davranışlarından tiksindiğini söylemişti.

        Ancak Adalet Bakanlığının ocakta yayımladığı belgeler, Lutnick'in Epstein'le irtibatının devam ettiğini ortaya koydu.

        Ayrıca Lutnick, 10 Şubat'ta ABD Senatosu'ndaki duruşmada, kendisinin ve ailesinin 2012 yılında Epstein'in Karayipler'deki adasına seyahat ettiğini kabul etmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim