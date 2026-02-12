Canlı
        Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor - 12 Şubat Hava Durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye kuvvetli lodosun etkisi altında. 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlanırken, rüzgarın hızı zaman zaman 80 km'yi bulması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü kar yağışlı olacak. Lodosun etkisiyle kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 07:22 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:22
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 14°

        Ankara

        Yağmurlu 10°

        İzmir

        Yağmurlu 16°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 16°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Yağmurlu 16°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 12°

        Gaziantep

        Yağmurlu 10°

        Ağrı

        Yağmurlu
        Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR

        Rüzgârın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

