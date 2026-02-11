Canlı
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi | Dış Haberler

Netanyahu ile Trump bir araya geldi

        Netanyahu ile Trump bir araya geldi

        ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmenin, Beyaz Saray'da başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.02.2026 - 19:23 Güncelleme: 11.02.2026 - 19:29
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Görüşmede, ABD ile İran arasında süren müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

        İsrail tarafı, müzakerelerin İran'ın balistik füze kapasitesini de içermesini talep ediyor. İran ise balistik füze programının müzakereye açık olmadığını bildirmişti.

        RUBİO İLE GÖRÜŞTÜ

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "Gazze Barış Kurulu" üyeliği için resmen imza attı.

        ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi.

        İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.

        Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.

