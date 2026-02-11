TPAO, Libya’da deniz ve kara sahalarında arama hakkı kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enerjide attığımız yerli ve millî adımları, şimdi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza geçiriyoruz” dedi. Bayraktar’a göre TPAO, Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyumla yürütecek. Konsorsiyum, Akdeniz’de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları gerçekleştirecek.

"YENİ KEŞİF İMKANLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Baseni’ndeki lisans alanında faaliyet gösterecek. Bakan, bu bölgenin “Libya’nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri” olduğunu belirterek “8 bin 200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkânlarını değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.

TPAO'NUN KÜRESEL KONUMU GÜÇLENDİRİLECEK

Bayraktar, Türkiye’nin arama-üretim kabiliyetinin uluslararası ortakların küresel saha deneyimiyle birleşeceğini vurgulayarak, yüksek potansiyel barındıran lokasyonlarda teknik ve ticari açıdan sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Bayraktar “Çeşitlenen uluslararası arama portföyümüzle TPAO’nun küresel konumunu güçlendirirken enerji arz güvenliğimizi destekleyen ve kurumsal kapasitemizi artıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.