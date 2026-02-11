Canlı
        Kubilay Aka - Hafsanur Sancaktutan aşkı bitti

        Kubilay Aka - Hafsanur Sancaktutan aşkı bitti

        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, aşklarını noktaladı. Aka ile Sancaktutan, ilişkilerini sonlandırdıktan sonra sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silip, birbirlerini takipten çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:36
        Aşk bitti
        2024'te aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, yollarını ayırdı. İlişkilerinin başında; "Kubilay, çok romantik. 'Adam yok' dedim âlâsını buldum" ifadelerini kullanan Hafsanur Sancaktutan'ın geçtiğimiz hafta sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi dikkat çekmişti.

        Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, iki yıllık beraberliklerini sonlandırdı. Ayrılık sonrası Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.

        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın aralarında bir sorun olmadığı, kavgasız - gürültüsüz bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi.

        #Hafsanur Sancaktutan
        #Kubilay Aka
