Aracın içinde hareketsiz yatıyordu... Otomobilde kanlı infaz!
Sakarya'da, aracın içinde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmayla araçtaki kişinin silahla öldürülen 47 yaşındaki Z.Ş. olduğu belirlenirken olay yerinden kaçtığı saptanan 34 yaşındaki şüpheli S.Ö. yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Yeni Mahalle 7. Cadde'de, Sakarya Nehri kenarında aracın içinde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ
AA'daki habere göre olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde silahla vurulduğu anlaşılan Z.Ş'nin (47) yaşamını yitirdiği belirlendi.
CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ
Etrafta boş kovanlar bulan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcılık incelemesinin ardından cenaze morga gönderildi.
BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerinden başka bir araçla kaçtığı tespit edilen S.Ö. (34) polis ekiplerince yakalandı. Bu arada, Z.Ş'nin "kötü muamele", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından, S.Ö'nün ise "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.