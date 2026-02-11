Dilruba'yı öldürüp, 'Yaşaması için ambulans çağırdım' diyen sevgiliye indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

BALIKESİR'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasında, "Olaydan sonra ambulansın çağrılmasını da ben istedim. Dönüşü olmayan bir olay" diyen sanığa, c... Daha Fazla Göster BALIKESİR'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasında, "Olaydan sonra ambulansın çağrılmasını da ben istedim. Dönüşü olmayan bir olay" diyen sanığa, cezasında hiçbir indirim uygulanmadı. (DHA) Daha Az Göster