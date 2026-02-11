Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, milyarder Jeffrey Epstein ile yürüttüğü ticari faaliyetlere ilişkin yeni ifşaatların ardından bir açıklama yaparak yaşanan süreci "hata" olarak nitelendirdi.

Deutsche Bank Sözcüsü Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, "2020 yılından bu yana defaatle vurgulandığı üzere bankamız, 2013 yılında Jeffrey Epstein'i müşteri olarak kabul ederek hata yaptığını kabul etmektedir" ifadelerini kullandı.

Banka sözcüsü, Epstein'in Temmuz 2019'da tutuklanmasının hemen ardından yetkililerle irtibata geçildiğini ve soruşturmaya tam destek verildiğini belirtti.

Finansal suçlarla mücadele mekanizmalarının güçlendirildiğini ifade eden sözcü, şunları aktardı:

"Deutsche Bank, bu konuyu denetleyici makamlarla istişare ederek sistematik bir şekilde ele almıştır. O tarihten bu yana eğitim, kontrol ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine önemli yatırımlar yapılmış, finansal suçlarla mücadele kontrolleri ciddi oranda sıkılaştırılmıştır. Geçmişteki bu iş ilişkisinden dolayı derin pişmanlık duyuyoruz ve bu hatadan ders çıkardık."