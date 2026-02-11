İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmî Gazete'de Yayımlandı. İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı. Adalet Bakanlığına ise Akın Gürlek atandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmî Gazete’de Yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 2026/51 sayılı atama kararı, 11 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, görevden affını isteyen ve talepleri kabul edilen isimler doğrultusunda bazı bakanlıklarda atamalar yapıldı. Yılmaz Tunç’tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek atanırken, Ali Yerlikaya’dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevine ise Mustafa Çiftçi getirildi.
Atamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü ve 106’ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Karar, 10 Şubat 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.