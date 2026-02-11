İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı

Güneş patlamalarında son dönemde artışlar yaşanmaya başlandı. Meydana gelen artışları Habertürk TV'de değerlendiren İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Dr.Ece Kilerci, "Güneşin manyetik olarak aktif olduğu bir dönemin sonuna doğru geldiğimiz için, bu patlamaların, parlama... Daha Fazla Göster

Güneş patlamalarında son dönemde artışlar yaşanmaya başlandı. Meydana gelen artışları Habertürk TV'de değerlendiren İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Dr.Ece Kilerci, "Güneşin manyetik olarak aktif olduğu bir dönemin sonuna doğru geldiğimiz için, bu patlamaların, parlamaların ve madde akımlarının olması çok normal. Bazen bunların enerjilerine göre sınıflandırıldığı zaman haber niteliği taşıyor. Çünkü o zaman biraz güneş sistemini ve bizim yaptığımız uyduları etkileyebiliyor." ifadelerini kullandı. Daha Az Göster