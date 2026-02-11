Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı

        İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı

        Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmî Gazete'de Yayımlandı. İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı. Adalet Bakanlığına ise Akın Gürlek atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 00:05 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri ve Adalet Bakanı değişti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmî Gazete’de Yayımlandı

        Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 2026/51 sayılı atama kararı, 11 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

        Karara göre, görevden affını isteyen ve talepleri kabul edilen isimler doğrultusunda bazı bakanlıklarda atamalar yapıldı. Yılmaz Tunç’tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek atanırken, Ali Yerlikaya’dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevine ise Mustafa Çiftçi getirildi.

        Atamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü ve 106’ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Karar, 10 Şubat 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güneş patlamaları neden arttı?

        Güneş patlamalarında son dönemde artışlar yaşanmaya başlandı. Meydana gelen artışları Habertürk TV'de değerlendiren İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Dr.Ece Kilerci, "Güneşin manyetik olarak aktif olduğu bir dönemin sonuna doğru geldiğimiz için, bu patlamaların, parlama...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı