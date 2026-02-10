Arkadaşlık sitelerinde üzerinden erkekleri kandırıp müstehcen fotolarıyla şantaj yaptılar

Arkadaşlık sitesi üzerinden mağdurları hedef aldığı iddia edilen bir siber çeteye operasyon düzenlendi. Müstehcen görüntüleri yayma tehdidiyle on milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÇETENİN İÇİNDE HAMİLE BİR KADIN DA VAR

Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Şüpheliler arasında 6 aylık hamile olduğu belirlenen bir kadın da bulunuyor. İddiaya göre Sibel Ç.T., tanışma ve görüşme süreçlerinde erkekleri ağlarına çekerek vurgunda kilit rol oynadı. Süreç, siber polise ulaşan bir ihbar e-postasıyla başladı. Arkadaşlık sitesi üzerinden dolandırıldığını bildiren kişinin verdiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri adreste yakaladı. Çetenin dikkat çekmemek için Büyükçekmece’de günlük daire kiraladığı tespit edildi. Baskında, telefonlarında arkadaşlık uygulamaları açık bulunan kalabalık bir grup ile karşılaşıldı.

IBAN ÜZERİNDEN KRİPTO HESABA AKTARILDI

İddiaya göre kadın şüpheli, anlık fotoğraflar gönderip görüntülü konuşmalar yaparak güven kazandı. Ardından karşı taraftan müstehcen görüntüler talep edilerek şantaj mekanizması devreye sokuldu. Şantajla elde edildiği öne sürülen paraların kiralık IBAN’lar üzerinden kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi. İşlemler sonrası 6 şüpheli tutuklanırken, bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.