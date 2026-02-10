Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Arkadaşlık sitelerinde üzerinden erkekleri kandırıp müstehcen fotolarıyla şantaj yaptılar

        Arkadaşlık sitelerinde üzerinden erkekleri kandırıp müstehcen fotolarıyla şantaj yaptılar

        Arkadaşlık sitesi üzerinden kurdukları ağla mağdurları müstehcen görüntülerle şantaj yaparak on milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen siber çeteye operasyon düzenlendi. Büyükçekmece'de günlük dairede yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri ev hapsine alındı. İhbarla başlayan soruşturmada paraların kiralık IBAN'lardan kripto hesaplarına aktarıldığı, çetenin erkekleri tuzağa düşürmek için 6 aylık hamile bir kadını kullandığı belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 21:41 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müstehcen tuzak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Arkadaşlık sitesi üzerinden mağdurları hedef aldığı iddia edilen bir siber çeteye operasyon düzenlendi. Müstehcen görüntüleri yayma tehdidiyle on milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        ÇETENİN İÇİNDE HAMİLE BİR KADIN DA VAR

        Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Şüpheliler arasında 6 aylık hamile olduğu belirlenen bir kadın da bulunuyor. İddiaya göre Sibel Ç.T., tanışma ve görüşme süreçlerinde erkekleri ağlarına çekerek vurgunda kilit rol oynadı. Süreç, siber polise ulaşan bir ihbar e-postasıyla başladı. Arkadaşlık sitesi üzerinden dolandırıldığını bildiren kişinin verdiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri adreste yakaladı. Çetenin dikkat çekmemek için Büyükçekmece’de günlük daire kiraladığı tespit edildi. Baskında, telefonlarında arkadaşlık uygulamaları açık bulunan kalabalık bir grup ile karşılaşıldı.

        IBAN ÜZERİNDEN KRİPTO HESABA AKTARILDI

        İddiaya göre kadın şüpheli, anlık fotoğraflar gönderip görüntülü konuşmalar yaparak güven kazandı. Ardından karşı taraftan müstehcen görüntüler talep edilerek şantaj mekanizması devreye sokuldu. Şantajla elde edildiği öne sürülen paraların kiralık IBAN’lar üzerinden kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi. İşlemler sonrası 6 şüpheli tutuklanırken, bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl önce işlenen 3 cinayet ekipler titiz çalışması sonrası aydınlattı

        Bilecik'te 20 yıl önce kaybolan 3 şahsın ekiplerin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittikleri ortaya çıkarken, olay yerinde yapılan kazılarda öldürülen şahıslara ait olduğu iddia edilen kemiklere ulaşıldı. (İHA) 

        #müstehcen tuzak
        #haberler
        #Büyükçekmece
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı