Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Son dakika: Ayşe Barım davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi - Magazin haberleri

        Ayşe Barım davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

        Gezi Parkı'nın planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, ağırlaştırılmış müebbet istedi. Davanın karar duruşması yarın görülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 19:35 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve 248 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1 Ekim’de tahliye edilen ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, esas hakkındaki mütalaasını İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

        Mütalaada, Ayşe Barım hakkında; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla 22 ila 30 yıl hapis cezası talep edilirken, duruşma savcısı, suç vasfını değiştirerek; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Davanın karar duruşmasının yarın yapılacak.

        Yakalama kararının gerekçesi belli oldu
        Yakalama kararının gerekçesi belli oldu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

        Kahire seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Mısır hava yolu şirketi Egyptair'e ait uçak, pilotun duman ikazı alması üzerine acil durum bildirerek geri dönüp acil iniş yaptı. (DHA)

        #Ayşe Barım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı