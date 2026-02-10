Ayşe Barım davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi
Gezi Parkı'nın planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, ağırlaştırılmış müebbet istedi. Davanın karar duruşması yarın görülecek
Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve 248 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1 Ekim’de tahliye edilen ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, esas hakkındaki mütalaasını İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.
Mütalaada, Ayşe Barım hakkında; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla 22 ila 30 yıl hapis cezası talep edilirken, duruşma savcısı, suç vasfını değiştirerek; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Davanın karar duruşmasının yarın yapılacak.