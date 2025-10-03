Ayşe Barım'ın yakalama kararının gerekçesi belli oldu

ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı'nın planlayıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.

Ayşe Barım hakkında tahliye kararı Haberi Görüntüle

Sadece 1 gün dışarıda kalan Ayşe Barım’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına savcılık itiraz etmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de Ayşe Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; o kararın gerekçesinde suçun vasıf ve mahiyeti, katalog suç olmasını gerekçe gösteren mahkeme bunun yanı sıra her ne kadar 26. Ağır Ceza Mahkemesi Ayşe Barım’ı tahliye ederken sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’nda gelen raporunu gerekçe gösterse de aynı rapor için 27. Ağır Ceza Mahkemesi “Cezaevinde kalmasına engel olmadığını” belirtti.

Ayşe Barım adliyeye geldiğinde kararı asıl yargılandığı mahkeme değil, yakalama kararını veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi verecek.

Tahliye olduktan sonra evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ayşe Barım'ın tedavisi devam ediyor. Hakkında yakalama kararı çıkan Barım'ın tedavisi burada polis gözetiminde devam edecek.