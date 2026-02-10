Süper Lig'in dibinde galibiyet krizi, zirvesinde namağlup seri

KASIMPAŞA'DAN SON 14 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligde düşme hattında 16. sırada bulunan Kasımpaşa, Ekim 2025'ten bu yana sadece 1 galibiyet aldı.

Süper Lig'de bu süreçte 14 maç yapan İstanbul temsilcisi, 1 galibiyet alırken, 5 maçta rakipleriyle berabere kaldı. Lacivert-beyazlılar, 8 kez ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu dönemde Şota Arveladze ve Emre Belözoğlu'nun görev yaptığı Kasımpaşa, son 8 maçta ise 3 puana hasret.

Ligin diğer ekiplerinden Corendon Alanyaspor 12, Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Zecorner Kayserispor 10'ar, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Samsunspor 9, ikas Eyüpspor ise son 7 maçta birer kez 3 puana ulaştı.