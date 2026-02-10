Canlı
        Adli emanetten altın çaldı: "İhtiyacım vardı" dedi

        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi

        Ankara'da adli emanet deposu hırsızlığı yaşandı. Batı Adliyesi'nde emanet deposunda görevli memur, kasadan 10 tam, 5 çeyrek altın çaldı. Suçunu ise "İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım" diye itiraf etti. Memur tutuklandı. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 10.02.2026 - 10:56 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:56
        Adli emanetten altın çaldı: "İhtiyacım vardı" dedi
        Ankara'da Batı Adliyesi’nde adli emanet bürosu yetkilileri rutin kontrollerde 50 altının bulunduğu poşette, 10 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunu tespit etti.

        Emanet deposundaki hırsızlığın ardından başsavcılık, harekete geçti, soruşturma başlattı. Depolardaki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ancak altınları kimin çaldığına yönelik bir tespit yapılamadı.

        “İHTİYACIM KADAR ALDIM, YERİNE KOYACAKTIM”

        Soruşturmanın genişletilmesiyle adli emanet depolarında görevli personellerin ifadeleri alındı. İfade veren bir memur, altınları kendisinin aldığını itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer altınlara dokunmadığını söyledi. Şüpheli altınları daha sonra yerine koymak istediğini de kaydetti.

        SÜPHELİ TUTUKLANDI

        Hakkında idari soruşturma da başlatılan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından zimmet suçundan tutuklandı.

