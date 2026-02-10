ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı

ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı: Büyük bir hataydı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) başına getirmek için aday gösterdiği Kevin Warsh'ın ekonomiyi yüzde 15 oranında büyütebileceğini söyledi. İlk başkanlık döneminde Fed adayı olarak Powell'ı bizzat tercih eden Trump, bunun büyük bir hata olduğunu da söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a verdiği bir röportajda, Fed'in başına getirmek için aday gösterdiği Kevin Warsh'ın önceki başkanlığındaki tercihi sırasında 'ikinci' olduğunu ve önceki seçimi olan Fed Başkanı Jerome Powell'ı tercih etmenin büyük bir hata olduğunu söyledi. Bilindiği üzere ABD Başkanı Trump, ilk döneminde Fed adayı olarak Powell'ı bizzat kendisi göreve getirmişti.
Röportajdan paylaşılan bir kesitte Trump, "Eğer Warsh 'yapabileceği işi yaparsa', o zaman yüzde 15'lik bir büyüme sağlayabiliriz, hatta bence daha da fazla. Bence harika olacak ve gerçekten çok kaliteli bir insan" ifadelerini kullandı.
Bu yıl yüzde 2,4 oranında büyümesi beklenen ABD ekonomisi, son elli yılda ortalama yıllık yüzde 2,8 oranında büyüdü. Gayri safi yurtiçi hasıla, 1950'lerden bu yana yalnızca birkaç kez yüzde 15'in üzerinde bir hızla arttı; bunlardan biri de pandemiyle ilgili kapanmaların ardından işletmelerin yeniden açıldığı 2020'nin üçüncü çeyreğinde gerçekleşti.
Trump, yeni başkan arayışı sırasında faiz oranlarını düşürecek bir aday istediğini söylemiş ve daha sonra Warsh'ın faiz oranlarını artırmayı savunmuş olsaydı onu seçmeyeceğini belirtmişti. Ancak Warsh'ın Senato onayının gecikmesinin muhtemel olacağı belirtiliyor. Sebebi ise Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis. Tillis, Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı'nın Powell hakkındaki soruşturmasını ve Fed binası yenileme projesini sürdürdüğü sürece Fed atamasını engelleyeceğini belirtmişti.