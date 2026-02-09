Habertürk
        Prenses Kate Middleton ve Prens William'dan Epstein açıklaması

        Prenses Kate Middleton ile Prens William'dan Epstein açıklaması

        Skandallarla dolu 6 milyon sayfalık Esptein dosyalarından art arda çıkan ifşalarla sarsılan kraliyet ailesi, ilk resmi açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 15:51 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:52
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton, cinsel suçlu Jeffrey Epstein'in kraliyet bağlantılarının ortaya saçılmasının ardından, skandalla ilgili ilk kez kamuoyu açıklaması yaptı. Kraliyet çifti, Epstein hakkındaki son ifşaatlardan derinden endişe duyduklarını belirtti.

        Kensington Sarayı sözcüsü, ABD'de yayınlanan ve cinsel suçlu Epstein ile ilgili belgelerde yer alan yeni bilgiler ışığında Prens William ve Prenses Kate'in mağdurlara odaklandığını söyledi. Sözcü; "Prens ve Prenses'in devam eden ifşaatlardan derin endişe duyduklarını doğrulayabilirim" ifadesini kullandı.

        Bu açıklama, Prens William'ın diplomatik açıdan son derece önemli olarak değerlendirilen Suudi Arabistan'a yapacağı resmi ziyaretin hemen öncesinde geldi. William ve diğer kraliyet görevlilerinin, Epstein hakkındaki haberler gündemde kalmaya devam ettikçe, kraliyet ailesinin bu duruma verdiği tepkinin de takip edildiğinin farkında. İngiliz basınına göre William, bu açıklamayı yaparak, hem endişeli olduğunu hem de zarar verici manşetlere kayıtsız kalmadığını göstermeyi ve Suudi Arabistan'a yapacağı resmi geziye odaklanmanın önünü açmayı hedefledi.

        Kral Charles'ın, prens ünvanını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un Epstein ile uzun süredir devam eden bir dostluğu vardı ve Epstein 2008'de çocuk cinsel istismarı suçundan mahkum edildikten sonra da Andrew, pedofil milyarderle iletişimini sürdürdü.

        Andrew, daha önce Epstein ile olan geçmiş bağları için özür dilemiş, ancak herhangi bir yanlış yaptığı iddiasını şiddetle reddetmişti.

        Prens William'ın ünvanını ve kraliyet görevlerini kaybeden amcası Andrew'la bağlarını daha da koparmayı tercih ettiği yönünde haberler çıkmış olsa da, kendisi ve diğer kıdemli kraliyet üyeleri, Andrew'a yöneltilen suçlamalar hakkında yorum yapmaktan büyük ölçüde kaçındı.

        Geçtiğimiz hafta, Andrew, Epstein ile olan ilişkisi hakkında yeni bilgiler çıkınca, planlanandan önce Windsor'daki evinden taşındı. Ancak art arda çıkan ifşaatlar, ABD soruşturmasında ifade vermesi yönünde çağrılarla karşı karşıya kalan Andrew üzerindeki baskıyı artırdı.

        ABD'de yayınlanan çok sayıda belge arasında, Andrew'un baygın yatan bir kadının üzerinde diz çökmüş halde olduğu görüntüler de yer aldı.

        Son belgeler, Andrew ve onu suçlayan Virginia Giuffre'nin yer aldığı meşhur fotoğrafın gerçek olduğunu da doğruladı. Andrew daha önce Guiffre'nin koluna sarılmış halde çekilmiş bir fotoğrafının üzerinde oynanmış olup olmadığını sorgulamış ve onunla hiç tanışmadığını iddia etmişti. Geçen yıl nisan ayında intihar ettiği duyurulan Guiffre ise ergenlik çağındayken onunla cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını öne sürmüştü.

        Andrew, bu iddiayı her zaman reddetse de 2022'de Giuffre ile mahkeme dışında bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmada herhangi bir sorumluluk kabulü veya özür yer almadı.

        Andrew ile Sarah Ferguson 1992'de boşandı
        Andrew ile Sarah Ferguson 1992'de boşandı

        İkinci bir kadının da Epstein tarafından Andrew ile cinsel ilişki için İngiltere'ye gönderildiği iddiası da kraliyeti sarstı. İddiaya göre olay, 2010'da Andrew'un eski ikametgahı olan Royal Lodge'da gerçekleşti. İngiliz vatandaşı olmayan kadın, o sırada 20'li yaşlarındaydı.

        Ortaya çıkan diğer e-postalar, Andrew'un 2010 ve 2011 yıllarında ticaret elçisi olarak yaptığı resmi görevinden elde ettiği gizli bilgileri Epstein ile bilerek paylaştığını ortaya koydu.

        Sarah Ferguson ve kızları
        Sarah Ferguson ve kızları

        Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le bağlantısını gösteren e-postalar dikkat çekiciydi. Buna göre Ferguson, Epstein'in hapisten çıkmasından sadece 48 saat sonra, kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'nin kendisini ziyaret etmek üzere ABD'ye uçmaları için Epstein'den yaklaşık 15 bin dolar ödemesini istedi.

        17 Eylül 2009 tarihli bir mesajda Ferguson, Jeffrey Epstein'e, harika bir vücuda sahip, bekar bir kadın arkadaşından bahseden flörtöz bir mail gönderdi. Ferguson, çocuk cinsel istismarı suçlarından hüküm giyen Epstein'e gönderdiği e-postada, onunla evlenebileceğini ve gizemli kadını da personel olarak işe alabileceklerini söyledi.

