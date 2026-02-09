FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan kadroda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.