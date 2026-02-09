Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor: İşte Tedesco'nun 11'i
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında bu akşam Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puan ve 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Ligde 22 puanı bulunan ve 11. sırada yer alan Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında sadece 1 puan çıkarabildi. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puan ve 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Ligde 22 puanı bulunan ve 11. sırada yer alan Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında sadece 1 puan çıkarabildi.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan kadroda yer alamayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.
KEREM VE MUSABA KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İki oyuncu, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.
KANTE'NİN KADRODA YER ALMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 96. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet elde ederken, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği 16 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.
Bu müsabakalarda Fenerbahçe, rakibine 172 gol atarken kalesinde ise 101 gol gördü.
FENERBAHÇE SON 40 MAÇTA SADECE 4 KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.
Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 40 lig maçından sadece 4'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 28'ini kazandı, 8'inde berabere kaldı.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ