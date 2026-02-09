Habertürk
        Dünyanın en iyileri listesinde Türkiye'den hangi tatlar var? En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!

        Dünyanın en iyileri listesinde Türkiye'den hangi tatlar var? En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!

        Türk mutfağının en güçlü unsurlarından biri olan ekmek çeşitleri, uluslararası lezzet listelerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Gözlemeden simide, bazlamadan Ramazan pidesine uzanan bu zenginlik hem damaklara hem kültüre hitap ediyor. İşte detaylar!

        Giriş: 09.02.2026 - 07:30 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:30
        Asırlardır sofraların baş tacı olan Türk ekmekleri, dünya çapında hazırlanan “en iyi ekmekler” listelerinde kendine yer buldu. Her biri farklı bir coğrafyanın hikâyesini taşıyan bu lezzetler, Türkiye’nin mutfak mirasını bir kez daha gözler önüne serdi. Detaylar haberimizin devamında…

        PİDE: TÜRK MUTFAĞININ FIRIN YEMEĞİ

        Pide, hamur üzerine kıymalı, peynirli, kuşbaşılı ya da karışık iç harçlar eklenerek hazırlanan ve fırında pişirilen geleneksel bir Türk yemeği olarak öne çıkıyor.

        Özellikle Karadeniz mutfağında önemli bir yere sahip olan pide, ince hamuru ve bol malzemesiyle yalnızca ekmek değil, başlı başına bir ana yemek olarak değerlendiriliyor.

        YUFKA: ZAMANA MEYDAN OKUYAN HAMUR

        Uzun süre dayanabilen yapısıyla yufka, göçebe kültürün mutfaktaki yansıması olarak görülüyor. Börekten dürüme kadar pek çok tarifin temelini oluşturan yufka, işlevselliği sayesinde dünya mutfağında da ilgi görüyor.

        BAZLAMA: ANADOLU SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

        Anadolu’nun pek çok bölgesinde günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan bazlama, kalın yapısı ve yumuşak dokusuyla biliniyor. Sac üzerinde pişirilen bu geleneksel ekmek, özellikle kahvaltı sofralarında tercih ediliyor.

        Sade içeriği ve doğal üretim yöntemi sayesinde bazlama, yerel mutfak kültürünü temsil eden en güçlü ekmeklerden biri olarak dünya mutfağında da ilgi görüyor.

        TERME PİDESİ: KARADENİZ’DEN DÜNYA LİSTELERİNE

        Samsun’un Terme ilçesiyle özdeşleşen Terme pidesi, ince hamuru ve bol iç harcıyla Karadeniz mutfağının en dikkat çeken ekmek çeşitlerinden biri olarak öne çıkıyor.

        Taş fırında pişirilmesi, pidenin hem lezzetini hem de aromasını belirgin şekilde artırıyor. Kıymalı, peynirli ve karışık çeşitleriyle bilinen Terme pidesi, yerel bir lezzet olmanın ötesine geçerek uluslararası “en iyi ekmekler” listelerinde de kendine yer buluyor.

        SİMİT: SOKAKTAN DÜNYAYA

        Susamla kaplı dış yüzeyi ve tok yapısıyla simit, Türkiye’nin en bilinen ekmeklerinden biri. Sokakta, vapurda, kahvaltı sofralarında karşımıza çıkan bu lezzet; sadeliği ve doyuruculuğuyla uluslararası listelerde “street food bread” kategorisinde öne çıkıyor.

        RAMAZAN PİDESİ: FIRINDAN ÇIKAN GELENEK

        Ramazan pidesi ise yumuşak dokusu, susam ve çörek otu ile kaplanan üst yüzeyi sayesinde diğer pide türlerinden ayrılıyor. İftar saatine yakın fırın önlerinde oluşan uzun kuyruklar, bu pidenin yalnızca bir ekmek değil, Ramazan ayıyla özdeşleşmiş güçlü bir kültürel simge olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

        GÖZLEME: SADELİĞİN EVRENSEL LEZZETİ

        İncecik açılan hamurun sac üzerinde pişirilmesiyle hazırlanan gözleme, hem sokak lezzeti hem de geleneksel mutfağın güçlü bir temsilcisi.

        Peynirden patatese, otlardan kıymaya uzanan iç harç seçenekleri sayesinde farklı damak tatlarına hitap ediyor. Pratikliği ve doğal içeriği, gözlemeyi dünya mutfağında da tanınır kılıyor.

