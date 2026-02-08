Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve bakıcı tutuklandı! 6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe! | Son dakika haberleri

        Anne ve bakıcı tutuklandı! 6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

        İstanbul Beyoğlu'nda 6 aylık Melisa D. adlı bebek, yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahreden olayda ise korkunç bir şüphe ortaya çıktı. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kenyalı anne ve bakıcı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 17:28 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyoğlu'nda 6 aylık bebek Melisa D., iddiaya göre yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Kenyalı anne ve bakıcıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

        Olay, dün saat 03.15 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz D.(41) ve 2022 yılında Türkiye'ye gelen Kenyalı Lindah Nyamoıta S. (26) çiftinin çocukları olan 6 aylık bebek Melisa D.'yi annesi Sierra Leone uyruklu bakıcı olan Isha K.'ye (34) bırakıp işe gitti.

        REKLAM

        Gece saatlerinde bebeğin ateşlendiğini fark eden bakıcı, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Melisa D., ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüksek ateşe bağlı nöbet geçirdiği tespit edilen Melisa D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        BEZİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN YANINA GELDİĞİ BEBEĞİ HAREKETSİZ BULDU

        Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, baba Deniz D.'nin eşiyle evli olduğu ancak 3 yıldır ayrı yaşadıkları belirlendi. Anne Lindah Nyamoıta S.'nin işe gideceğini söyleyerek bebeği bakıcı Isha K.'ye bıraktığı, bakıcının ifadesinde bebek Melisa D.'nin kendisine getirildiğinde hasta olduğunu ve gece bebeğin bezini değiştirmek için kalktığında hareketsiz olduğunu görerek ambulansa haber verdiği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin bebeği alıp hastaneye götürdüğü, ancak bakıcının ise ambulansa binmeyip yaklaşık 2 saat boyunca bebeğin götürüldüğü hastaneyi öğrenmek için dolaştığı tespit edildi.

        ANNE VE BAKICI TUTUKLANDI

        Anne Lindah Nyamoıta S.'nin ifadesinde bebeğinin hasta olmadığını söylediği öğrenildi. Baba Deniz D. ise, yaklaşık 1 haftadır anne ve çocuğu görmediğini belirtti. Olayla ilgili babanın ifadesi tanık olarak alındı. Öte yandan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne Lindah Nyamoıta S. ile bakıcı Isha K. çıkarıldıkları mahkemece 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçıyı öldüren emekli polis adliyede

        Sakarya'da, dün eşi Selma Yüksel ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçı Mustafa Hıraç'ı tabancayla vurarak öldüren emekli polis Adem Yüksel adliyeye sevk edildi. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz