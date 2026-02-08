Yeliz Korkmaz: Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor

Genel yönetmenliğini; Selim Demirdelen, yönetmenliğini; Çiğdem Bozali ile Barış Erçetin'in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen'in beraber üstlendiği 'Rüya Gibi'nin kadrosunda; Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir), Ahsen Eroğlu (Çiğdem), Emre Bey (Efe), Şebnem Bozoklu (Fikriye), Celil Nalçakan (Tarık), Seda Akman (Pelin), Kerem Can (Eralp), Burcu Kirman (Yasemin), Yağmur Özbasmacı (Sevda), Yeliz Korkmaz (Sezen), Toprak Kahraman (Aras), Alper Kut (Boris), Furkan Murat Uğur (Mete), Aslıhan Çelik (Ela), Taylan Güldere (Okan) ve Devrim Yakut (Hayriye) ve Menderes Samancılar (Muhittin) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

'Rüya Gibi'nin 10'uncu bölümünde; Aydan, kazaya dair gerçeği sakladığı için Emir'le kurduğu hayattan vazgeçer ve başladığı noktaya döner. Çido ile yüzleşmesinin önünde ise sürpriz bir engelle karşılaşır. ÇAF'ı yeniden bir araya getirmek için çabalayan Çido, Efe ile buluşmasında sarsıcı bir manzarayla karşılaşır. Efe, Sezen'i kurtarmak için yaptığı hamleyle ünlenirken beklenmedik bir haber alır. Aydan'la Tarık'ın yıllardır sakladıkları büyük sırrı duyan Hayriye ise Aydan'ı tehdit ederek köşeye sıkıştırır. Aydan'ın en büyük korkusu gerçeğe dönüşürken abisi Eralp üzerinden ilerleyen büyük bir plan tüm taşları yerinden oynatmaya hazırlanır.

TikTok'ta 12.6 milyon takipçiniz var; canlandırdığın karakterden sonra takipçilerinden nasıl geri dönüşler alıyorsun? Aslında sosyal medyadaki içeriklerimden dolayı oyunculuğa olan ilgimi bilen bir kitle vardı. Bu projeye başladıktan sonra ise çok daha yoğun ve güzel geri dönüşler almaya başladım. Özellikle karakterimi izledikten sonra destek mesajları inanılmaz arttı. Şimdi en çok aldığım istek ise setten vloglar ve kamera arkası içerikler oluyor. Onların bu heyecanı ve merakı beni ayrıca motive ediyor.

'Rüya Gibi' dizisindeki Sezen karakterine hazırlık sürecin nasıldı, bu role nasıl hazırlandın? Sezen'e hazırlanma sürecim biraz deneme yanılma ile ilerledi diyebilirim. Hikâyenin başında Sezen'i; ailesinin üzerine titrediği, annesi ve babası tarafından ayrı ayrı büyütülmüş, biraz daha çocuksu ve şımarık bir genç kız olarak görüyoruz. Ancak yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor ve bambaşka bir noktaya taşıyor. Bu dönüşüm benim için karakterin en heyecan verici tarafıydı. Ben de tek çocuk olduğum için Sezen'in duygusal dünyasına buradan bir bağ kurmaya çalıştım. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak onun hassasiyetlerini, ilgiye olan alışkanlığını ve sonrasında yaşadığı değişimi daha içten hissetmeye odaklandım. Sezen karakteri senin için tam olarak ne ifade ediyor ve kendini bu karaktere yakın hissediyor musun? Sezen benim için duygusal olarak bağ kurabildiğim bir karakter. Elbette tasvip etmediğim davranışları var; zaman zaman hatalı seçimler yapabiliyor. Ama onu gerçekten anlamaya çalıştığımda, empati kurduğumda içimde ona karşı büyük bir şefkat oluşuyor. Çünkü Sezen aslında çok saf bir genç kız. Dış dünyayla bağı sınırlı, hayatı çoğunlukla korunaklı bir çevrede geçmiş ve dünyayı daha çok sosyal medya üzerinden tanımış biri. Bu yüzden yaşadıklarını ve verdiği tepkileri değerlendirirken onun ne kadar korunarak büyütüldüğünü, hayata ne kadar hazırlıksız yakalandığını düşünmek gerekiyor. Bu kırılgan tarafı beni ona duygusal olarak yaklaştırıyor.

Sezen'in Berk ile yaşadıkları aynı zamanda ailesinden de kazayı saklaması onu zor durumda bıraktı. İzleyiciyi neler bekliyor.? Sezen ile empati kurabiliyorum ama Yeliz olarak en zorlandığım nokta da tam burasıydı. Kazayı ailesinden saklaması; iyi niyetli bir yerden çıksa bile onu çok zor bir sürecin içine sürükledi. Sezen çok saf bir kız ve en büyük korkularından biri ailesini üzmek. Ama tam da bu yüzden, korumaya çalıştığı şeyler onu daha büyük sorunlarla yüz yüze bıraktı. Aydan ve Sezen anne kız olmanın yanı sıra arkadaş da gibiler aslında. Sezen'i neler bekliyor Annesiyle yaşadığı kırılma ve sonrasında gelen yüzleşmeler, Sezen için gerçek bir büyüme noktası oldu. Aydan ve Sezen'in ilişkisi zaten sadece anne-kız değil, aynı zamanda çok yakın iki arkadaş gibiydi. Bu yüzden yaşananlar ikisi için de çok sarsıcıydı ama aynı zamanda aralarındaki bağı daha derin bir yerden yeniden kurmalarına da vesile oldu. Sezen ile Yeliz Korkmaz arasında benzerlikler var mı? Sezen ile aramızda küçük ama benim için anlamlı benzerlikler var. Benim annem de kuafördü ve ben de tıpkı Sezen gibi makyajla oynamayı, farklı görünümler denemeyi hep çok sevdim. Hatta günlük hayatımda saçımı ve makyajımı çoğu zaman kendim yaparım. Küçükken anneme kuaförde makyaj konusunda yardım ettiğim zamanlar da oldu. Bu açıdan Sezen'in o dünyasına yabancı değildim. Bir de Sezen için sosyal medya dış dünyaya açılan bir pencere gibi; benim için de hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Bu ortak noktalar, karaktere yaklaşmamı ve onu daha içten oynamamı kolaylaştırdı.

.png Dizide Seda Bakan'ın kızı rolündesin. Bu, sana neler hissettiriyor? Seda Bakan ile anne-kız oynamak benim için gerçekten çok özel bir deneyim. Kendisi inanılmaz bir enerjiye sahip; o kadar genç ve pozitif ki sette onunla olmak her şeyi çok daha keyifli hale getiriyor. Çok güzel anlaşıyoruz ve ilk günden itibaren bana karşı çok destekleyici oldu. Sette ondan çok şey öğrendim. Sadece oyunculuk anlamında değil; set disiplini ve bu mesleğe bakış açısı konusunda da bana çok şey kattı. Tanıştıktan sonra benim için yeri gerçekten çok ayrı biri oldu. Böyle bir projede, böyle tatlı ve tecrübeli bir isimle birlikte çalışıyor olmak kendimi çok şanslı hissettiriyor. Sezen ve Aras arasında yaşanacak aşk merakla bekleniyor. İkiliyi neler bekliyor? Sezen, Berk'le yaşadıklarından sonra duygusal olarak oldukça yıpranmış bir noktada. Tam da böyle bir dönemde Aras'ın hayatına girmesi onun için farklı bir anlam taşıyor. Aras'ın korumacı tavrı ve içten ilgisi, Sezen'in kendini daha güvende hissetmesini sağlıyor ve ona iyi geliyor. Aralarındaki bağ biraz da bu yüzden kısa sürede samimi ve sıcak bir hale dönüşüyor. İleride neler olur bilinmez ama şimdiden çok tatlı bir ikili oldukları kesin.

Set ortamını nasıl buluyorsun, çalışma süreci nasıl geçiyor? İlk set deneyimimde bu kadar güzel bir ekiple çalışıyor olmak benim için gerçekten sürpriz oldu. Set ortamımız inanılmaz sıcak ve samimi. Ekipteki herkes o kadar tatlı ve uyumlu ki yoğun tempoya rağmen bol bol gülüp eğlendiğimiz anlar da oluyor. Bu da işi çok daha keyifli hale getiriyor. Oyuncu arkadaşlarım da aynı şekilde inanılmaz destekleyici. İlk tanıştığımız andan itibaren beni aralarına aldılar ve adeta sarıp sarmaladılar. Hem oyunculuk hem de set disiplini konusunda onlardan çok şey öğreniyorum. İlk projemde böyle bir ekiple bir arada olmak benim için büyük bir şans. Kamera arkasında dizinin başrol kadın oyuncularıyla çektiğiniz videolar viral oluyor. Kamera arkasındaki süreçten de bahsedebilir misiniz? Set arkasında kızlarla uyumumuz gerçekten çok iyi ve çoğu zaman sadece o anki doğal hâlimizi kayda alıyoruz. Aramızdaki samimiyet, eğlenceli anlar ve spontane hâller izleyiciye de geçtiği için bu içeriklerin bu kadar ilgi gördüğünü düşünüyorum. Kamera önü kadar kamera arkasında da birlikte keyif alan bir ekip olmamız, o enerjiyi gerçek ve sıcak kılıyor. Sanırım izleyici de tam olarak bu doğallığı seviyor.

Sezen karakteri; Yeliz Korkmaz'a mesleki ya da kişisel anlamda neler öğretti? Sezen'i oynamak bana özellikle empati kurmayı daha derin bir yerden öğretti diyebilirim. Bir karakteri canlandırırken onu yargılamadan anlamaya çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bu projede çok net hissettim. Sezen'in hataları, kırılganlıkları ve duygusal tepkileri üzerinden; insanların neden bazen yanlış kararlar verebildiğini daha iyi kavradım. Mesleki olarak ise bu proje bana set disiplinini, bir ekibin parçası olmayı ve kameranın karşısında daha kontrollü olmayı öğretti. İlk işim olduğu için her gün yeni bir şey öğreniyorum diyebilirim. Sezen sayesinde hem oyunculuk yolculuğuma ilk adımı attım hem de kendimle ilgili yeni yönler keşfetmeye başladım. Sezen ile bir araya gelip konuşma şansın olsa, onun hangi özelliklerini ya da davranışlarını düzeltirdin? Sezen'le oturup konuşma şansım olsaydı ona ailesinin aslında her koşulda onun yanında olduğunu hatırlatmak isterdim. Bazen sevdiklerimizi üzmemek için gerçekleri sakladığımızı düşünüyoruz ama çoğu zaman bu durum işleri daha da zorlaştırabiliyor. Ona, ne yaşarsa yaşasın ailesine karşı daha açık ve dürüst olmasının hem onu hem de sevdiklerini koruyacağını anlatırdım.