Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.838,38 %2,34
        DOLAR 43,6063 %0,04
        EURO 51,9586 %-0,01
        GRAM ALTIN 7.043,52 %-1,05
        FAİZ 35,20 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,12 %-2,94
        BITCOIN 69.764,00 %-0,86
        GBP/TRY 59,6912 %-0,05
        EUR/USD 1,1908 %-0,05
        BRENT 68,90 %-0,20
        ÇEYREK ALTIN 11.516,15 %-1,05
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Türkiye dayanıklılığını koruyor" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: "Türkiye dayanıklılığını koruyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmaları, hizmet ihracatı ve uygulanan reform programı sayesinde dayanıklılığını koruduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 07:36 Güncelleme: 10.02.2026 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nın "Yükselen Piyasalar için Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı kapanış panelinde konuştu.

        Geçen yıl küresel ekonomide "oynaklık, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık" içeren zor bir dönem yaşandığını anlatan Şimşek, "Özellikle gelişmekte olan piyasalar için artan belirsizliklerle zor bir yıl oldu" dedi.

        Şimşek, gelişmekte olan ülkelerin genellikle ihracata bağlı olduklarını anımsatarak, "Mevcut korumacı önlemler bu ülkeler için kırılganlık oluşturuyor. Gelişmekte olan ülkeler aynı zamanda sermaye girişlerine, özellikle de doğrudan yabancı yatırımlara (FDI) görece daha fazla bağımlılar. Kural bazlı bir sistemde bu ülkeler, daha düşük risk primi ve daha düşük iş yapma maliyetlerinden faydalanıyorlar" diye konuştu.

        REKLAM

        Şimşek, Türkiye'nin küresel ticaretteki parçalanmalara görece dayanıklı olduğunun altını çizerek, "AB ile Gümrük Birliğimiz var. Buna ek olarak 27 ülkeyle daha serbest ticaret anlaşmamız bulunuyor. Yani ihracatımızın yaklaşık yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmaları kapsamına giriyor. Bu elbette tam bir güvence sağlamıyor, ancak ticaret ortaklarınız kurallara uygun davrandığı sürece, serbest ticaret anlaşmaları bir miktar koruma sağlıyor. Tamamen bağışık değiliz. Ticaretimizin geri kalanı da Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya olmak üzere yakın coğrafyaya yoğunlaşmış durumda” ifadelerini kullandı.

        "HİZMETLER SEKTÖRÜ BİZİM GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALAN "

        Şimşek, hizmet ticaretinde Türkiye'nin küresel olarak ilk 20 arasında olduğuna değinerek, “Turizmde dördüncü sıradayız. İnşaatta dünyada önde gelen ülkelerden biriyiz. Hatta dizi ihracatında bile küresel olarak üst sıralardayız. Hizmetler sektörü bizim güçlü olduğumuz alan. Üstelik hizmet ticareti, mal ticaretinde gördüğümüz türden korumacı önlemlerle henüz karşılaşmadı. Bu da bize önemli bir avantaj sağlıyor. Katma değerin ve istihdam yaratımının yüksek olduğu bu alana özellikle odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

        “PROGRAM, TAMPONLARI GÜÇLENDİRMEMİZE VE DAYANIKLILIĞI ARTIRMAMIZA YARDIMCI OLDU”

        Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Elbette küresel sorunlara karşı tam bağışık değiliz. Ancak Türkiye olarak uyguladığımız program sayesinde daha az kırılgan bir konumda bulunuyoruz. Son iki buçuk yıldır, makroekonomik istikrar ve reform programını uyguluyoruz. Bu program, tamponları güçlendirmemize ve dayanıklılığı artırmamıza yardımcı oldu. Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz, çatışmaların ve gerilimlerin yoğun olduğu bir bölgede yer alıyoruz. Buna rağmen büyüme ve ticaret dirençli seyretti, dengesizlikleri gideriyor ve sürdürülebilirliği artıracak yapısal adımlar atıyoruz.”

        REKLAM

        “TÜRKİYE'NİN ÇİN'LE TİCARET AÇIĞI YAKLAŞIK 47 MİLYAR DOLAR”

        Türkiye'nin Çin'le ticaret açığının 47 milyar dolara yakın olduğuna işaret eden Şimşek, "Bu oldukça büyük bir rakam. Toplam ticaret açığımızın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Şimşek, “Türkiye büyüklüğündeki bir ülkenin bu sorunu tek başına çözmesi mümkün değil. Bu nedenle Çinli muhataplarımıza şunu söylüyoruz: 'Gelin bunu birlikte çözelim, tek yönlü bir ticaret ilişkisi olmasın, karşılıklı ve sürdürülebilir hale getirelim.' Örneğin daha fazla Çinli turistin Türkiye’ye gelmesini önerdik. Bir diğer önerimiz küresel ölçekteki Çinli bankaların Türkiye’de uzun vadeli altyapı projelerine veya sanayi yatırımlarına yönlendirilmesi oldu. Üçüncü olarak, Çinli şirketlerin Türkiye pazarına sadece ürün satarak değil, üretim yaparak girmesini öneriyoruz” diye konuştu.

        Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanına da öncelik verdiğine ve yatırım yaptığına işaret ederek, altyapı yatırımları ile birlikte insan sermayesi boyutuna, becerileri geliştirmeye ve eğitime önem verdiklerini dile getirdi.

        Bölgesel entegrasyona da odaklandıklarını anlatan Şimşek, bağlantısallığın bunun bir parçası olduğunu, yeni koridorlar inşa ettiklerini belirtti.

        “ORTA DOĞU'YU TÜRKİYE ÜZERİNDEN DÜNYANIN GERİ KALANINA BAĞLAYACAK YENİ KORİDORLAR İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

        Bakan Şimşek, Türkiye'nin Pekin'den Londra'ya kadar uzanan orta koridorun bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Şimdi, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’ni yani Orta Doğu'yu Türkiye üzerinden dünyanın geri kalanına bağlayacak yeni koridorlar inşa etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bağlantıya yatırım yapmak da stratejimizin bir parçası. Enerji de kritik bir başlık. Yapay zeka enerji ister. Bu nedenle nükleer enerjiye yatırım yapıyoruz, önümüzdeki birkaç on yılda iki-üç yeni santral daha devreye almayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Kapanış paneline, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari ve Ekvador Maliye Bakanı Sariha Moya da katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erman Toroğlu hakkında soruşturma

        Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Toroğl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Bakan Fidan: Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok
        Bakan Fidan: Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı