        Domenico Tedesco'dan Trabzonspor sözleri: Çok zor bir maç olacak

        Domenico Tedesco'dan Trabzonspor sözleri: Çok zor bir maç olacak

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 09.02.2026 - 22:35 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:35
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılamasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

        İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz.

        "TRABZONSPOR ZOR BİR MAÇ OLACAK"

        Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar.

        "KANTE'Yİ ÇOK İYİ BULDUM"

        Kante'yi çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum.

        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı! Haberi Görüntüle
