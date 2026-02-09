Domenico Tedesco'dan Trabzonspor sözleri: Çok zor bir maç olacak

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılamasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ" İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz.

"TRABZONSPOR ZOR BİR MAÇ OLACAK" Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar.