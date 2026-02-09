Domenico Tedesco'dan Trabzonspor sözleri: Çok zor bir maç olacak
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz.
"TRABZONSPOR ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar.
"KANTE'Yİ ÇOK İYİ BULDUM"
Kante'yi çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum.