        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı

        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı

        İran lideri Ali Hamaney, devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle halka seslendi. Hamaney konuşmasında, "Düşmanı umutsuzluğa sürükleyin. Düşman umutsuz olmazsa bir millet sürekli baskı ve rahatsızlığa maruz kalır. Düşmanın umudunu kırmak gerekir." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 09.02.2026 - 18:44 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:57
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        İran lideri Ali Hamaney, "ülke düşmanlarının devrimden önceki İran günlerine özlem duyduklarını" belirterek, bu umudun kırılması gerektiğini söyledi.

        İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle halka seslendi.

        Hamaney, 1979 devriminde İran halkının zafer kazanarak ülkesini yabancı müdahalelerden kurtardığını söyledi.

        Yabancı güçlerin, devrim öncesi durumu yeniden sağlamak istediğine işaret eden Hamaney, düşmanın bu konudaki umudunu kırmak gerektiğini dile getirdi:

        Hamaney, şunları kaydetti:

        "Ulusal güç, füze ve uçaklardan ziyade halkların iradesi ve direnişine bağlıdır. Sizler çok şükür direnişinizi ve iradenizi gösterdiniz. Farklı olaylarda da bunu yeniden gösterin. Düşmanı umutsuzluğa sürükleyin. Düşman umutsuz olmazsa bir millet sürekli baskı ve rahatsızlığa maruz kalır. Düşmanın umudunu kırmak gerekir."

        ERAKÇİ: GÜVENSİZLİK DUVARI OLUŞTU

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin geçmişteki tutumları nedeniyle Tahran ile Washington arasında büyük bir güvensizlik duvarı oluştuğunu söyledi.

        Fars Haber Ajansı'na göre, Erakçi, İran'daki devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende Tahran'daki büyükelçilere hitap etti.

        ABD ile yeniden başlayan müzakerelere ilişkin Erakçi, ülkesinin görüşmelerde ciddi olduğunu ve gerçek sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini, ABD'nin de aynı ciddiyeti göstermesi ve sonuç odaklı müzakerelere hazır olması gerektiğini ifade etti.

        Erakçi, "ABD'nin geçmişteki hatta bir yıl içerisindeki tutumu nedeniyle büyük bir güvensizlik duvarı oluştu. Bir yıl önce de müzakere sürecindeydik ki ABD bize saldırdı. Müzakerelerde ilerleme kaydedilebilmesi için güvenin oluşmasını umut ediyorum." dedi.

        Diplomasinin savaşa ve saldırılara üstün gelmesini temenni eden Erakçi, İran'ın politikasının komşularla yakın işbirliği olduğunu vurgulayarak, bölgesel barış, istikrar ve gerilimin azaltılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Erakçi, Haziran 2025'teki 12 gün savaşı ile 28 Aralık 2025'te başlayan ve yaklaşık 10 gün süren gösteriler sırasında yaşanan kriz ve internet kesintileri nedeniyle karşılaştıkları zorluklardan ötürü yabancı misyon şeflerinden özür diledi.

