        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!

        Bursa'da, 50 yaşındaki P.A., piknik yaptığı sırada 110 yıllık patlamamış top mermisi buldu. P.A., iş yerinden izin alamadığı gerekçesiyle 10 gün evinde sakladığı top mermisini arkeoloji müzesine götürerek teslim etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:43 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:43
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 10 gün önce arkadaşlarıyla piknik yapmak için ormana giden P.A., dolaştığı sırada toprak üzerinde bir demir parçası gördü.

        TOP MERMİSİNİ EVİNE GÖTÜRDÜ

        DHA'daki habere göre P.A., eline alıp incelediği ve top mermisi olduğunu öğrendiği demir parçasını, müzeye götürmek üzere evine getirdi.

        10 GÜN SONRA MÜZEYE GÖTÜRDÜ

        İş yerinden izin alamadığı gerekçesiyle 10 gün boyunca top mermisini evinde saklayan P.A., bu sabah Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bulunan arkeoloji müzesine giderek top mermisini teslim etti.

        BOMBA İMHA EKİBİ İNCELEDİ

        Top mermisini teslim alan görevlinin ihbarıyla müzeye; polis, bomba imha ekibi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        110 yıllık olduğu ve patlamadığı tespit edilen top mermisi ekipler tarafından inceleme altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

