        Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

        Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

        Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların attığı ilk golde 'ofsayt' iddiası gündeme gelirken, eski hakemler mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını ve maçın hakemi Ozan Ergün'ün kararlarını değerlendirdi.

        Giriş: 09.02.2026 - 11:51 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:51
        1

        beIN Trio, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

        2

        Soru: 19' Galatasaray'ın attığı golün iptali gerekir mi?

        Bülent Yıldırım: Barış Alper'in kafayı vurduğu an Osimhen'in sağ ayağı şeklen ofsayt pozisyonunda, doğru. Bu golde bir ihlal görmüyorum. Top daha alçak şekilde gelse ya da zeminden gelse Osimhen'in bu ayak hamlesi kaleciyi daha çok etkilerdi. Top yukarıdan geldiği için kaleciyi daha az etkilediğini düşünüyorum. Yardımcı hakemi kutluyorum, golün temiz olduğunu düşünüyorum.

        Deniz Çoban: VAR'ın buna müdahale etmemesi son derece yerinde bir karar. İlk orta kesildiği anda Osimhen ofsaytta olsa hiç konuşmaya gerek olmazdı ama bizim burada değerlendireceğimiz yer Barış Alper'in kafayı vurduktan sonraki pozisyon. Ofsayt diyene saygı duyarım ama ben kalecinin başından sonuna kadar topu gördüğünü ve Barış Alper vurduktan sonra boşta kaldığını düşünüyorum, Osimhen'in ayağından dolayı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben sahadaki kararı kabul ediyorum.

        Bahattin Duran: Ben Osimhen'in ayağının kaleciyi etkilediğini düşünüyorum. Sahada ben bunu ofsayt kaldırırdım.

        3

        Soru: 42' Çaykur Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

        Bülent Yıldırım: Hakem ve VAR'ın pozisyonu yorumlaması doğru. Ben bir ihlal görmedim. Kapalıyken Torreira'nın dirseğine çarpıyor.

        Deniz Çoban: Asla penaltı yok.

        Bahattin Duran: Benim için de penaltı söz konusu değil.

        4

        Soru: 48' Ali Sowe'un golünde iptal kararı doğru mu?

        Deniz Çoban: Ne diyeyim hocam, teknoloji çizmiş.

        Bülent Yıldırım: İzlerken daha net ofsayt gibi gelmişti, çizgi çekilince daha milimetrik çıktı. Güvenmek durumundayız, ofsaytta bir sıkıntı görünmüyor.

        5

        Soru: 69' Ali Sowe'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

        Bülent Yıldırım: Buradan gördüğüm kadarıyla devam diyorum.

        Deniz Çoban: Bence de devam.

        Bahattin Duran: Ben de devam diyorum bu pozisyona.

