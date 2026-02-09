Habertürk
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler! | Son dakika haberleri

        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!

        Eskişehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte çevre yolunda park ettikleri araca çakar takıp radar taklidi yapan 2 kişi tespit edildi. Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere 173 bin 392 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:13 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:13
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Eskişehir'de çevre yolunda park ettikleri araca çakar takıp, kendilerine radar yapan trafik ekibi görüntüsü verdiği tespit edilen 2 kişiye 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

        DHA'nın haberine göre Eskişehir'de S.K. ve İ.A., çevre yoluna park ettikleri araçlarına çakar takıp, kendilerine radar yapan trafik ekibi görüntüsü verdi.

        PAYLAŞIMLARLA ORTAYA ÇIKTI

        Çevreden geçenler de o anları, cep telefonuna kaydederek sanal medyada paylaştı. Videonun kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, videoda araç içindeki şüphelilerin belirledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        S.K. ve İ.A.'ya 'Işıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' suçundan 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Araç otoparka çekilirken, şüpheliler hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

