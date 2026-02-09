Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
Eskişehir'de çevre yolunda park ettikleri araca çakar takıp, kendilerine radar yapan trafik ekibi görüntüsü verdiği tespit edilen 2 kişiye 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.
DHA'nın haberine göre Eskişehir'de S.K. ve İ.A., çevre yoluna park ettikleri araçlarına çakar takıp, kendilerine radar yapan trafik ekibi görüntüsü verdi.
PAYLAŞIMLARLA ORTAYA ÇIKTI
Çevreden geçenler de o anları, cep telefonuna kaydederek sanal medyada paylaştı. Videonun kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, videoda araç içindeki şüphelilerin belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
S.K. ve İ.A.'ya 'Işıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' suçundan 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Araç otoparka çekilirken, şüpheliler hakkında da adli soruşturma başlatıldı.