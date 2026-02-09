ABD'nin çip üretiminin yüzde 40'ını taşıma talebine Tayvan'dan sert ret: İmkansız!

Son yıllarda bellek, RAM ve ileri seviye çip üretiminde yaşanan kronik kapasite sıkıntıları, küresel tedarik zincirlerini sarsmaya devam ediyor. Akıllı telefonlardan otomobillere, yapay zeka sunucularından savunma sistemlerine kadar her alanda hissedilen bu darboğaz, ülkeleri kendi topraklarında üretim kurmaya zorlarken jeopolitik hesaplaşmaları da alevlendiriyor. Yıllardır süregelen ABD-Çin teknoloji savaşı da bu zorluklarla boğuşan yarı iletken sektörünü doğrudan hedef almaya devam ediyor.

Washington, Çin'e ileri seviye çip ihracatını kısıtlayarak Pekin'in AI ve askeri teknolojideki yükselişini frenlemeye çalışırken, Çin ise kendi kendine yeterliliği hızlandırıyor ve Huawei gibi şirketler üzerinden yerli üretimini katlamayı hedefliyor. Tayvan'ın küresel ileri çip üretimindeki hakimiyeti (yaklaşık %90'ı) ise bu savaşın en hassas cephesi haline geldi. Çin'in ada üzerindeki baskıları artarken, ABD Tayvan'ı hem müttefik hem de "taşınması gereken" bir varlık olarak görüyor. Bu gerilim, Tayvan'a yönelik son baskıları da tetikledi: ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in "Tayvan'daki üretimin yüzde 40'ını ABD'ye taşımak" hedefi ve aksi takdirde %100'e varan gümrük vergisi tehdidi, Tayvan'dan sert bir yanıt aldı.

REKLAM "EKOSİSTEM TAŞINAMAZ" Tayvan Başbakan Yardımcısı ve baş tarife müzakerecisi Cheng Li-chiun, CTS kanalına verdiği röportajda ABD'ye net bir mesaj gönderdi: "Washington'a çok açık söyledim, bu imkânsız." Tayvan'ın yarı iletken ekosistemini "taşınamaz bir buzdağı" olarak tanımlayan Cheng, suyun altındaki devasa yapının onlarca yılda oluştuğunu ve kolayca yerinden oynatılamayacağını vurguladı. "Bu ekosistem Tayvan'da büyümeye devam edecek" dedi. ABD'NİN HEDEFİ VE TEHDİT DOZU ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, son açıklamalarında Tayvan'daki çip üretiminin büyük bölümünün Çin'e yalnızca 80 mil mesafede olmasının "mantıksız" olduğunu savundu. Lutnick, yönetimlerinin hedefinin ileri seviye yarı iletken üretiminde %40 pazar payı yakalamak olduğunu belirterek, "Ofisten ayrıldığımızda bu hedef gerçekleşmiş olacak" ifadesini kullandı. Daha önce yaptığı açıklamalarda ise Tayvan'ın tüm çip tedarik zincirinin %40'ının ABD'ye taşınmaması halinde tarifelerin %100'e fırlayabileceğini ima etmiş, bir başka röportajda "50-50 paylaşım" önermişti. Tayvan her iki öneriyi de reddetmişti. KÖKLER TAYVAN'DA KALACAK, ABD'DE GENİŞLEME OLACAK Cheng Li-chiun, Tayvan'daki bilim parklarının taşınmayacağını, ancak ABD'ye kümeleşme deneyimi ve know-how paylaşılabileceğini belirtti. "Mevcut, inşaat halindeki ve planlanan projelerle birlikte Tayvan'daki toplam kapasitemiz, ABD veya başka herhangi bir ülkedeki yatırımlarımızdan katbekat fazla olacak" diye ekledi. Yarı iletken sektörünün Tayvan'da yatırım yapmaya devam edeceğini vurgulayan Cheng, uluslararası genişlemenin ancak "Tayvan kökleri sağlam kaldığı sürece" mümkün olduğunu ifade etti.Geçen ay iki ülke arasında sağlanan anlaşmayla Tayvan'ın ABD'ye ihracatındaki gümrük vergileri %20'den %15'e indirilmiş, ada ülkesi de buna karşılık ABD yatırımlarını artırma sözü vermişti.