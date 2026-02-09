Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde trafikte yaşanan kavgada Hamza C.'nin (52) tabancayla vurduğu Hakan Çelik ve Abdullah Gündoğdu (42) hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi, Aksaray'da aracı çamura saplanınca yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Asmasız Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı istikamette yan yana ilerleyen iki otomobilin, iddiaya göre dikiz aynaları birbirine temas etti. Bunun ardından yolun sağına çektikleri otomobillerinden inen sürücüler Hamza C. ve Abdullah Gündoğdu arasında tartışma çıktı.

TABANCASINI ÇIKARIP ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında belinden tabancasını çıkarın Hamza C., Gündoğdu ve yanındaki Hakan Çelik'e ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Gündoğdu ve Çelik, kanlar içinde yere yığılırken, Hamza C. ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Gündoğdu ve Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.