İsrail basını: Tel Aviv, İran'la sadece nükleer programı içeren bir anlaşmayı engellemeye çalışıyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD ile İran heyetleri arasında cuma günü gerçekleştirilen dolaylı görüşmenin ardından İsrailli güvenlik kademesinde, olası bir anlaşmanın Tel Aviv'in istediği şartları içereceğine yönelik iyimserliğin azaldığı belirtildi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın balistik füze programını dışarıda bırakan ve yalnızca nükleer faaliyetlerin sınırlandırılmasına odaklanan bir anlaşmaya karşı çıktığı kaydedildi.

İran'ın müzakereler yoluyla zaman kazanmaya çalıştığı ve İsrail ile ABD'nin olası saldırısını sınırlamayı hedeflediği yönündeki değerlendirmenin Tel Aviv'de hakim görüş olduğu aktarıldı.

ABD'NİN ASKERİ YIĞINAK SÜRECİNİN İLK AŞAMASINI TAMAMLADIĞI İDDİASI

Kanal 12 televizyonu, ABD'nin son haftalarda Orta Doğu'daki askeri varlığını artırma sürecinin ilk aşamasını tamamladığını ve ikinci aşamaya geçtiğini öne sürdü.

Haberde, önümüzdeki 2 ila 3 hafta içinde sevk edilmesi planlanan tüm güçlerin bölgeye konuşlandırılmasının beklendiği, bu aşamada ABD'nin sınırlı bir saldırı kapasitesine sahip olduğu ancak tüm kuvvetlerin bölgeye ulaşmasıyla daha geniş kapsamlı bir saldırı imkanına kavuşacağı ifade edildi.