        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı! | Son dakika haberleri

        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!

        Başkentte dehşet anları yaşandı. Olayda husumetli iki grup arasında pompalı tüfekli kavga çıktı. Görüntüleri ortaya çıkan dehşette bir kişi ateş etmeye çalıştı ancak silah ateş almadı. O sırada karşı taraftan biri, otomobille elindeki tüfek olan kişiye çarparak kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 12:51 Güncelleme: 08.02.2026 - 12:51
        Ankara'da husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, sokakta buluşarak tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi ile bir kişi, yanında bulunan pompalı tüfeği çıkararak ateş etmeye çalıştı ancak silah ateş almadı.

        O sırada karşı taraftan biri, otomobille elindeki pompalı tüfek olan kişiye çarparak kaçtı. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgada E.E.B., hafif yaralandı.

        YAKALANDILAR

        Olaya ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması sonrası polis, inceleme başlattı. Polis, şüphelilerden K.O ve E.B.'yi suç aletleri ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Esenler'de otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayıp 13 araca çarptı

        Esenler'de arızalanan otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayarak önce aracın dışında duran şoföre ardından 13 otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #Son dakika haberler
