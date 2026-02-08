Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!

Ankara'da husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, sokakta buluşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile bir kişi, yanında bulunan pompalı tüfeği çıkararak ateş etmeye çalıştı ancak silah ateş almadı.

O sırada karşı taraftan biri, otomobille elindeki pompalı tüfek olan kişiye çarparak kaçtı. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgada E.E.B., hafif yaralandı.

YAKALANDILAR

Olaya ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması sonrası polis, inceleme başlattı. Polis, şüphelilerden K.O ve E.B.'yi suç aletleri ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.