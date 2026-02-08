Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Rize maçı canlı izle - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 21. hafta maçında bu akşam Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Sane ve Lemina'dan yoksun sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmak istiyor. Cimbom, ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisini de 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Rizespor karşısında sahaya süreceği kadroda büyük ölçüde netleşti. İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.02.2026 - 09:43 Güncelleme: 08.02.2026 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

        2

        Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

        3

        Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

        Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        4

        SANE VE LEMINA YOK

        Galatasaray'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Leroy Sane, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

        5

        ABDÜLKERİM KART SINIRINDA

        Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Tecrübeli savunma oyuncusu, maçta sarı kart görmesi durumunda 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        6

        NHAGA'NIN İLK MAÇ HEYECANI

        Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, takımdaki ilk maçına çıkabilir.

        Nhaga, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında oynayacak.

        Takıma yeni katılan ve maç kadrosunda yer alan Sacha Boey ve Can Armando Güner'in ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

        7

        LİGDE 8 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmada yenilmedi.

        Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

        8

        SON 13 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 13 maçın 10'unda gol yedi.

        Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

        Sarı-kırmızılılar, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 13 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında gol yemedi.

        Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 12 golü kalesinde gördü.

        9

        LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

        Sezon başından beri 47 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 20 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 45 golle Fenerbahçe ve 38 golle Trabzonspor takip ediyor.

        Süper Lig'de bu sezon kalesinde 14 gol gören Galatasaray, Göztepe'nin (12) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip olarak dikkati çekiyor.

        10

        OKAN BURUK, Ç.RİZESPOR'A KARŞI PUAN KAYBETMEDİ

        Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı maçlarda eski takımı Çaykur Rizespor'a karşı puan kaybetmedi.

        Buruk, Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor ile 5 maçın 5'ini de kazandı. Buruk'un öğrencileri, bu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 4 gol gördü.

        11

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

        12

        Uğurcan Çakır

        13

        Sallai

        14

        Davinson Sanchez

        15

        Abdülkerim

        16

        Jakobs

        17

        Torreira

        18

        Gabriel Sara

        19

        Barış Alper

        20

        Yunus

        21

        Lang

        22

        Osimhen

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu