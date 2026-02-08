Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar! | Son dakika haberleri

        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı iller hariç bütün bölgelerde yağış bekleniyor. Yağışların Marmara ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması öngörülüyor. Açıklamada çığ tehlikesine de dikkat çekilerek uyarılarda bulunuldu. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 09:17 Güncelleme: 08.02.2026 - 09:17
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının da, kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 12°

        Ankara

        Yağmurlu 12°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 17°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 15°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Yağmurlu 10°

        Adana

        Yağmurlu 16°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 12°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 14°

        Ağrı

        Yağmurlu

        ÖNEMLİ UYARILAR

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

        Fotoğraf: AA

        Kayseri'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin 'Çıkar silahı sık lan şuna' dediği duyuldu.

