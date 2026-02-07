Domenico Tedesco'dan santrfor açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

İtalyan çalıştırıcı, devre arası transfer dönemindeki santrfor sürecine de değindi.

"KIŞ TRANSFER SÜRECİ KOLAY DEĞİLDİR"

Kış transfer süreci kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Karmaşık bir pazar oluyor. Harika bir iş çıkardık, 5 tane kaliteli oyuncu getirdik. Bu tip oyuncuları getirmek kolay değil. Transferde herkes birlikte hareket etti. Her şeyi birlikte tartıştık, her kulüpte bu şekilde değil. Bu tek adam, iki adam şovu değildi. Dolayısıyla bu harika bir şey. Bu çok olan bir şey değil. Ben birçok kulüpte çalıştım ve bu büyük bir ayrıcalık. Bu birbirinize gösterdiğiniz güvenin işareti ve bu birlikteliğin işareti.

"SANTRFOR KONUSUNDA ENDİŞELİ DEĞİLİM"

Santrfor konusunda endişeli değilim. Bu takıma çok güveniyorum. Son 4 ayda 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Sahip olduğumuz şeyden dolayı gurur duyuyorum. Biz yapacağız. Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Marco Asensio sahte 9 olarak oynayabilir.

"KEREM HARİKA KARAKTERE SAHİP"

Kerem harika bir karaktere sahip. Asla vazgeçmiyor ve pes etmiyor, çok fazla maç oynuyor. Ben ona güveniyorum. Kerem için de kolay bir durum değil. Kerem'in asıl yeri iç koridor, santrfor gibi. İyi çalışıyor ve antrenman yapıyor, iyi bir oyuncu.