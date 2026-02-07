Karaman'daki Topraktepe (Eirenepolis) Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, 2023 yılında M.S. 7 ve 8’inci yüzyıllara ait 5 adet kömürleşmiş somun ekmeği bulundu.

Ekmekler, konservasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na teslim edildi.

1300 yıllık ekmeklerin konservasyon ve restorasyonu, 2 yılık çalışma sonunda tamamlandı.

Somunlardan birinde, 'Kutsal İsa'ya şükranla' yazılı Yunanca yazıt ve geleneksel Pantokrator imgelerinden farklı, 'Ekici' veya 'Çiftçi İsa' olarak bilinen alışılmadık biçimde tasvir edilmiş Hz. İsa figürü bulunuyor.

REKLAM

Diğer 4 ekmekte ise yüzeye Malta haçı biçiminde farklı baskı bezemeler tespit edildi. Erken Hıristiyan ritüellerinde kullanılan süslü arpa somunları (komünyon) olduğu tespit edilen ekmeklerin, Anadolu'da bugüne kadar en iyi korunmuş örnekler olduğu belirtildi.

Yangın ya da yüksek ısıya maruz kalarak karbonlaşıp günümüze kadar şekilleri bozulmadan ulaşan ekmekler, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarının çalışmaları sonucunda ziyaretçileri ile buluşacak.

"FİGÜRLÜ EKMEKLERE İLK DEFA RASTLANIYOR" Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Kimyager Mustafa Cengiz Özduygulu, ekmeklerin analizlerini Atom Enerjisi Kurumu'nda yaptırdıklarını belirterek, "Bu ekmekler tılsım amaçlı kullanılmış olabilir. Buğday ekmeği, buğday silosunun içinde atılı bir vaziyetteydi. Çavdar ekmeği de çavdar silosunun içinde atılı bir vaziyetteydi. Burada düşüncemiz şu; ekmeğin bereketi arttırması veyahut da nazar değmemesi, herhangi bir şekilde zarar görmemesi, doğal sebeplerden zarar görmemesi düşünülerek konulduğunu düşünüyoruz biz de. REKLAM Bulunan ekmekler mayasız ekmekler olup, bir kalıba basılarak elde edilmişler. Bu nedenle de bugüne kadar bu şekilde figürlü ekmeklere ilk defa rastlanılıyor. Daha önce başka bir örneğini hiçbir yayında göremedik. O yüzden de şuna inanıyoruz; daha önce ekmeklerin amor şekillerde olması bir koruma ihtiyacı olmadığını gösteriyor. Fakat bu ekmeklerin figürlere sahip olması da eserlerin korunması için böyle bir çalışma ihtiyacını doğurdu. Dolayısıyla 2 yıllık bir Ar-Ge çalışmasından sonra ekmeklerin sağlamlaştırılmasını, ziyaretçiye sunulabilmesini sağladık" dedi.