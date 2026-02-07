Habertürk
        Deyim gerçek oldu! Üzerinden dozer geçti! Son dakika Antalya haberleri

        Antalya'da dozerin belediye çalışanına çarptığı kaza kamerada

        Antalya'nın Serik ilçesinde belediye çalışması sırasında, geri manevra yapan bir dozer, belediye işçisine çarptı. Kazada çukura düşen belediye işçisinin 3 kaburgası kırıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:24 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:24
        Üstünden dozer geçti!
        Antalya'nın Serik ilçesinde geri manevra yapan dozerin çarpmasıyla aracın altındaki boşluğa düşen belediye çalışanı Cengiz Erkek'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Belek Turizm Merkezi'nde Serik Belediyesi tarafından sürdürülen kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen ekip sorumlusu Cengiz Erkek'e geri manevra yapan dozer çarptı.

        Kazayı fark eden belediye çalışanlarının uyarısıyla dozer sürücüsü aracı durdurdu. Dozerin alt boşluğuna düşen Erkek'i çevredekiler çıkardı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Erkek'i, ilçedeki özel hastaneye götürdü. Erkek'in 3 kaburga kemiğinin kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Diyarbakır Valiliği, cami hoparlöründen müzik çalındığı iddiasını yalanladı

        Diyarbakır Valiliği, bazı basın organlarında çıkan 'cami hoparlöründen müzik çalındığı' iddiasını yalanlayarak sesin kaynağının yakındaki bir otomobil olduğunu açıkladı.

        #Son dakika haberler
