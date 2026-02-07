Habertürk
Habertürk
        Batman haberleri: Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!

        Batman'da, bir kuyumcu dükkanına giren maskeli 2 soyguncu, iş yeri sahibinin başına silahla vurup yaraladıktan sonra 1 kilo altınla olay yerinden kaçtı. Başlatılan soruşturmanın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının da arandığı öğrenildi

        Ajanslar
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2026 - 10:06 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:06
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Batman'da olay, Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 kişi, iş yeri sahibi Emin Yasak'ı başına silahın dipçiğiyle vurarak yaraladı.

        BİR KİLO ALTINLA KAÇTILAR

        AA ve İHA'daki habere göre zanlılar, iş yerinden bir kilo altını alarak motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasak, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        İKİ ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Polis ekipleri, 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında kuyumcudan altın alarak kaçan şüphelilerin U.T. ve M.A. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

        Şüphelilerin olaydan sonra Ö.K'nin ikametine geçerek kıyafetlerini değiştirdiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

        "Şahısların olayda kullandığı motosiklet Gap Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şahıslardan M.A. ve şüphelilere yardım ettiği tespit edilen Ö.K. ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Firari U.T'nin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."

        Tartıştıkları liseliyi döven biri sınıf arkadaşı 4 öğrenci tutuklandı

        Eskişehir'de lise 11'inci sınıf öğrencisi K.N.A., tartıştığı sınıf arkadaşı Y.Z. ve beraberindeki 3 kişi tarafından okul önünde dövüldü. Çenesi ve omuriliği kırıldığı tespit edilen K.N.A., hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, K.N.A.'nın babası Cahit A., "Oğlum çene kı...
        #Batman
        #Son dakika haberler
