Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
Batman'da, bir kuyumcu dükkanına giren maskeli 2 soyguncu, iş yeri sahibinin başına silahla vurup yaraladıktan sonra 1 kilo altınla olay yerinden kaçtı. Başlatılan soruşturmanın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının da arandığı öğrenildi
Batman'da olay, Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 kişi, iş yeri sahibi Emin Yasak'ı başına silahın dipçiğiyle vurarak yaraladı.
BİR KİLO ALTINLA KAÇTILAR
AA ve İHA'daki habere göre zanlılar, iş yerinden bir kilo altını alarak motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasak, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İKİ ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında kuyumcudan altın alarak kaçan şüphelilerin U.T. ve M.A. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER
Şüphelilerin olaydan sonra Ö.K'nin ikametine geçerek kıyafetlerini değiştirdiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR
"Şahısların olayda kullandığı motosiklet Gap Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şahıslardan M.A. ve şüphelilere yardım ettiği tespit edilen Ö.K. ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Firari U.T'nin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."