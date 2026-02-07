Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek: Ticaret Bakanlığı 1.8 milyon TL ceza kesti

Ticaret Bakanlığı servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "5 Şubat 2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, 'Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam' başlığıyla yapılan paylaşım üzerine bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır. Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; 'Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin TL artı yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 TL'ye hizmet verirken, şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16 bin 500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini' beyan ettikleri görülmüştür. Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır" denildi.