        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek: Ticaret Bakanlığı 1.8 milyon TL ceza kesti

        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek: Ticaret Bakanlığı 1.8 milyon TL ceza kesti

        Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde kaldırılan servis ücretini menüye yansıttığı belirlenen işletme hakkında işlem başlatıldığını belirterek, "Servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacağını bildirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:17 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:17
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Ticaret Bakanlığı servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "5 Şubat 2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, 'Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam' başlığıyla yapılan paylaşım üzerine bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır. Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; 'Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin TL artı yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 TL'ye hizmet verirken, şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16 bin 500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini' beyan ettikleri görülmüştür. Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır" denildi.

        "1,8 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK"

        İşletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konunun, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletileceği belirtilerek "Söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanun'un Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin 4'üncü fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır. Şüphe yok ki Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver ve benzeri herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

