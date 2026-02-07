Bağcılar'da ev sahibi ve kiracı arasında 'evden çıkma' tartışmasına aileler de dahil oldu. Ev sahibi ailenin teklifiyle anlaşmak için buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada ev sahibinin erkek kardeşi, evde 10 yıldır kiracı olan Neytullah Bilmez'in oğlu Aziz Lokman Bilmez'i (24) kalbinden bıçakladı. Yüzde 83 görme engelli olduğu öğrenilen Bilmez yoğun bakıma alındı. 6 ay yoğun bakımda tedavi gören ve dün akşam hayatını kaybetti. Aziz Lokman Bilmez'in ağabeyi Bilal Bilmez "Biz de olayın tam farkında değiliz. Arabanın içine girerken kardeşim 'Ben bıçaklandım' diyor. Kardeşimi hastaneye götürmemize izin vermediler. Önümüzü kestiler, arabayı parçaladılar. Arkamızdan, 'Bu çocuk burada ölecek' bağırıyorlardı" dedi.

Olay, 29 Ağustos 2025 tarihinde Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Hasan Ceylan yaklaşık 10 yıldır kiracısı olan Bilmez ailesinin daireden çıkmasını istedi. Aile, süre talep ederek evi tahliye edeceğini söyledi taraflar arasında anlaşma sağlandı. Olay günü diş ağrısı nedeniyle eczaneye giden kiracı Neytullah Bilmez, yolda ev sahibinin kardeşi Ahmet Ceylan ile karşılaştı. Ceylan, 'Bu evden çıkacaksın" diyerek bağırdı. Neytullah Bilmez ise, 'Muhatabım ev sahibi Hasan’dır' diye karşılık verdi. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kiracı Neytullah Bilmez ev sahibinin kardeşi ve yanındaki kişiler tarafından sokak ortasında darbedildi. Neytullah Bilmez ise oğlu Bilal Bilmez’i arayarak yardım istedi ve beraber eve gittiler. Ardından ev sahibi kiracının evine gelerek olayın unutulmasını ve tatlıya bağlanmasını istedi. Kiracı Bilmez ailesi ise olayın uzamaması için ev sahibi Hasan Ceylan’ın "Biz gidiyoruz, siz de arkamızdan geliyorsanız gelin yarım saat sonra barışalım, olayı tatlıya bağlayalım" teklifini kabul etti.

İKİ AİLE BARIŞMAK İÇİN BULUŞTU Kiracı ailenin konuşmak için sokağa gelmesinin ardından ev sahibi Hasan Ceylan'ın kardeşi Ahmet Ceylan, Neytullah Bilmez ‘in kardeşi İdris Bilmez’e elini kaldırarak hakaret ve küfür etmeye başladı. Barışmak için biraraya gelen iki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. BIÇAKLADILAR; HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİN DİYE ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER İddiaya göre, kavga sırasında ev sahibinin diğer kardeşi Fatih Ceylan Neytullah Bilmez'in oğlu Aziz Bilmez'i kalbinden bıçakladı. Ailenin "Çocuk bıçaklandı; bırakın hastaneye götürelim" uyarılarına rağmen bıçaklı saldırgan ve yanındakiler yaralı gencin bulunduğu aracın yolunu keserek camlarını kırdı; araca çekiç fırlattı. İddiaya göre bıçaklı saldırgan Fatih Ceylan ve yanındaki saldırganlar "Bu çocuk burada ölecek, hastaneye gitmeyecek" diyerek aracı engelledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 30 Ağustos’tan bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Aziz Lokman Bilmez, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yüzde 83 görme engeli bulunan Aziz Lokman Bilmez'in ailesi oğullarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan aldı. Aziz Lokman Bilmez'in annesi baygınlık geçirdi. Saldırgan Fatih Ceylan'ın ise tutuklandığı, Ahmet Ceylan ve Hasan Ceylan hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.

'BABAM DARBEDİLİNCE BENİ ARADI; OLAYI ANLAMAYA ÇALIŞTIM' Ölen Aziz Lokman Bilmez'in ağabeyi Bilal Bilmez, "6 ay önce, bu olayın olduğu gün; Ev sahibimiz babamı arayıp dedi ki 'Evimden çıkın, biz geçeceğiz' Biz de dedik ki 'bize biraz mühlet verin, bu depremde bu durumda biz yer bulamayız' Anlaştık. Sonra babamın dişi ağrıyor; babam eczaneye gidiyor. Eczaneden gelirken yol üstünde ev sahibinin kardeşi babamın önüne çıkıyor, dükkanın önüne çıkıyor. Çekiyorlar babamı köşeye. Babam 'Bak benim dişim ağrıyor, benim muhatabım ev sahibi. Sen kardeşisin, Benim muhatabım Hasan.' diyor Bunların arasında git gel oluyor. Sonra babam diyor ki 'Ben gidiyorum, benim dişim ağrıyor.' Babam arkasını dönerken arkasından ev sahibinin kardeşi bağırıyor 'Sen bu evden çıkacaksın.' diye bağırıyor. Biz ev sahibiyle anlaşmışız zaten. Babam da diyor ki 'Ben eve gidiyorum, sen de gel o zaman.' Ondan sonra babam arkasını dönüyor, babamı orada dövüyorlar. Babamın buraları komple kıpkırmızı olmuş, mosmor olmuş her tarafı. Benim bildiğim 1-2 kişi ona vuruyor. Babam da yaşlı bir insan, öyle genç bir insan da değil. Babam darbedilince beni arıyor. Ben gidiyorum babamı alıp evin kapısına bırakıyorum. Orada olayı anlamaya çalışıyorum" dedi.

'KARDEŞİM "BIÇAKLANDIM" DEDİ; BIÇAK KALBE 1,5 CM KADAR GİRMİŞ' Bilmez, "Ev sahibi de o sırada bizim kapının önüne geliyor yanında 2-3 kişiyle özür dilemek için. Biz diyoruz ki 'Böyle bir şeyin özrü olmaz. Biz şikayetçi olmaya gideceğiz' dedik. Ev sahibi de, 'Kardeşim orada, gidin ne yapıyorsanız yapın' diyor. 'Biz vahşi insanlar değiliz, bizim öyle şeylerle işimiz yok. Biz darp raporu almaya gideceğiz.'diyoruz. Arabaya bineceğimiz sırada bize dediler ki 'Biz gidiyoruz, siz de arkamızdan geliyorsanız gelin yarım saat sonra barışalım, olayı tatlıya bağlayalım' dediler. Biz de 'Olay uzamasın birşey olmasın' Sonra biz oraya doğru gittik. Biz daha arabadan inmeden, Hasan Ceylan'ın kardeşi babamı döven kişi, amcam İdris Bilmez’e elini kaldırarak ağza alınmayacak hakaretler, küfürler etti. El kol hareketleri yapıyor küfrediyor. 'Bıçağımı getirin, silahımı getirin, ben bunları öldüreceğim' diyor. Biz de arabadan indik. Silah deyince biz de korktuk. Olay anı da öyle gelişti. Kardeşim bizden bir ara ayrıldı.Fatih Ceylan, onların küçük kardeşi muhtemelen, içeriden bıçak almaya gitmiş. Bıçak almış. Kardeşimle arabanın arkasında boğuşuyorlarmış, kalbinden bıçakladı. Biz de olayın tam farkında değiliz. Arabanın içine girerken kardeşim diyor ki 'Ben bıçaklandım' Biz arabaya koyuyoruz kardeşimi. Tam biz çıkmaya yaklaşıyoruz, bağırıyorum diyorum ki 'Durun bak çocuk bıçaklanmış' Dinlemiyorlar. Arabayı parçaladılar, önümüzü kestiler. Arabanın önüne çekiç fırlatıyorlar. Herşeyi yaptılar, araç paramparça oldu. Bağırıyorlardı arkamızdan 'Bu çocuk burada ölecek.' diyorlardı. Vurmaya devam edip bırakmadılar hastaneye gidelim. Bu kira konularında mümkün mertebe artık bir el atsınlar. Bir sürü insan mağdur oldu bu konularda" dedi.