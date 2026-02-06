Habertürk
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!

        İstanbul'da, "intihar" ihbarıyla başlayan dosya, 16 yaşındaki E.D. isimli genç kızın, işlediği cinayeti kuzenine yaptığı itirafla gün yüzüne çıkmıştı. Savcılığın hazırladığı iki ayrı iddianameyle bambaşka bir boyuta taşınan olayın ayrıntıları dikkat çekti. İddianamede, ikinci kez ifadesi alınan E.D., babası 48 yaşındaki Murat Dilsiz tarafından yaklaşık bir yıldır istismar edildiğini, birine söylemesi halinde kardeşlerini öldürmekle tehdit edildiği için kimseye anlatamadığını öne sürdü. Kendilerine sürekli şiddet uygulandığını iddia eden E.D., bu nedenle babasını öldürdüğünü ifade etti. Anne ve abla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, E.D. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

        Giriş: 06.02.2026 - 13:12 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:12
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İstanbul'da, 9 Aralık 2024'te, sabah saat 08.18’de Güngören Merkez Mahallesi’ndeki adrese "intihar" ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Murat Dilsiz’i (48) başından vurulmuş halde yatağında buldu. Elinde silah, yerde ise bir boş kovan vardı. Olay, ilk aşamada intihar izlenimi verdi.

        İKİ AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın yönü, cenaze için gidilen Diyarbakır’da değişti. Murat Dilsiz’in o dönem 13 yaşında olan kızı E.D. (16), kuzeni Büşra Dilsiz’e babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.D.’nin anlattıkları üzerine savcılığa başvuran kuzenin ihbarıyla soruşturma derinleştirildi. Olayla ilgili anne Eylem Dilsiz ve abla Rojin Dilsiz gözaltına alınırken, savcılık iki ayrı iddianame hazırladı.

        İLK İFADESİNDE "ŞİDDET UYGULUYORDU" DEDİ

        E.D için hazırlanan ilk iddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza’ya verildi. İddianamede suça sürüklenen ve olay zamanı 13 yaşında olduğu öğrenilen çocuk E.D.’nin ilk savunmasında babasının uzun süredir kendilerine şiddet uyguladığını, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu anlattı.

        Olay günü de evde tartışma yaşandığını belirten E.D., daha fazla dayanamayacağını düşünerek kanepenin altındaki silahı eldiven takarak aldığını ve babasına ateş ettiğini söyledi. Parmak izi bırakmamak için eldiven kullandığını, ardından eldivenleri tuvalet penceresinden apartman boşluğuna attığını ifade etti.

        "SİLAH SESİNİ KİMSE DUYMADI"

        Babasını vurduktan sonra annesi ve kardeşlerinin odasına giderek yattığını, silah sesiyle kimsenin uyanmadığını belirten E.D, sabah kardeşleri okula gittikten sonra annesinin babasını gördüğünü, bunun üzerine annesine gerçeği anlattığını dile getirdi. Polis çağrıldığında ise babasını kendisinin vurduğunu söylemediğini belirten E.D., kimsenin kendisini bu eyleme yönlendirmediğini beyan ederek suçlamayı kabul etti.

        İKİNCİ İFADE: CİNSEL İSTİSMAR

        İddianamede E.D.’nin, 29 Nisan 2025 tarihinde alınan ikinci ifadesi de yer aldı. İkinci ifadesinde ise yaklaşık bir yıldır babası tarafından istismara uğradığını, bunu birine anlatması halinde kardeşleriyle tehdit edildiğini öne sürdü. Evde sürekli şiddet gördüklerini belirten E.D., olay günü yaşananların ardından babasını tek başına öldürdüğünü, kimsenin kendisini azmettirmediğini söyledi.

        Olaydan hemen sonra annesinin yanına giderek babasını vurduğunu söylediğini, annesinin önce inanmadığını, gidip baktıktan sonra ağlayarak neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu aktardı. Ancak istismara uğradığını o an annesine de söylemediğini, sabah polis geldiğinde ise olayın intihar olarak değerlendirildiğini düşündükleri için sessiz kaldığını ifade etti.

        İKİNCİ İDDİANAME ANNE VE ABLA İÇİN

        Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren savcılık, E.D.’nin, annesi ve ablasının isimlerinin yer aldığı ayrı bir iddianame daha hazırladı. Hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği ve E.D.’nin kuzenine cinayeti anlatmasının ardından yapılan başvuruya yer verildiği, bu kapsamda anne Eylem Dilsiz’in ifadesinin alındığı belirtildi.

        KIZINI YÖNLENDİRMEDİĞİNİ SAVUNDU

        Eylem Dilsiz ifadesinde, sabah kızı tarafından uyandırıldığını, eşini başından vurulmuş halde gördüğünü, gece silah sesi duymadığını söyledi. Olayı intihar olarak değerlendirdiğini belirten anne Dilsiz, kızına silah vermediğini ve onu yönlendirmediğini savundu.

        ABLANIN İFADESİ

        Şüpheli olarak dosyada yer alan abla Rojin Dilsiz ise sabah saatlerinde uyandığını, babasını kanlar içinde gördüğünü, bağırması üzerine kardeşinin polisi aradığını anlattı. Babasının vurulmasıyla ilgili kardeşine herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını ifade etti.

        ADLI TIP VE KRİMİNAL İNCELEME RAPORU

        Maktulün otopsi ve kriminal raporu da iddianameye girdi. Yapılan otopside atışın sağ şakak bölgesinden, yakın mesafeden ve öldürücü nitelikte tek mermiyle gerçekleştiği belirtildi. Kriminal incelemede ise evde bulunan tabancanın gaz tabancasından dönüştürülerek gerçek mermi atar hale getirildiği ve 6136 sayılı yasa kapsamında yasak nitelikli silah olduğu tespit edildi.

        SAVCILIK “HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI” DEDİ

        Savcılık tarafından, E.D.’nin kendi başına olay öncesinde parmak izinin çıkmaması için eldiven takması gerektiğini, eldiveni bulunmasının mümkün olmayan apartman boşluğuna atması, olaydan sonra duş alıp barut artığı bulaşmış olabilecek kıyafetlerini yıkaması gerektiğini düşünebilecek erginlik düzeyinde olmadığı değerlendirildi.

        Öte yandan olayın, gece vakti hep birlikte ikamet ettikleri evde gerçekleşmiş olduğu halde aynı evin içinde bulunan annesi Eylem ve ablası Rojin'in silah sesini duymamasının mümkün olmadığı, E.D.’nin olayın hemen ardından annesinin yanına gittiğinde babasını vurduğunu söylemesi ve Eylem'in odaya gidip maktulün vurulduğunu gördüğü halde 112'yi aramayarak sabah olmasını beklemesini iştirak halinde değerlendirdi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

        İddianamede, E.D., Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında ‘Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah’ suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

         İl Emniyet Müdürlüğü binası Adanada tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

        #istanbul
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
