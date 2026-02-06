Sosyal medya cinayeti... 3 çocuk babasını bıçaklayıp, öldüren genç tutuklandı! Denizli'de, bir kişi kamyonetin içinde bıçaklanmış halde bulundu. Polis tarafından yapılan çalışmanın ardından, sosyal medyadan Efe K. ile tanıştığı belirlenen 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin'in, ikili arasında yaşanan tartışma sonucu üç yerinden bıçaklandığı saptandı. Cinayeti itiraf eden zanlı Efe K., tutuklandı

