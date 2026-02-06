Habertürk
        Son dakika: Denizli haberleri: Sosyal medya cinayeti... 3 çocuk babasını bıçaklayıp, öldüren genç tutuklandı!

        Sosyal medya cinayeti... 3 çocuk babasını bıçaklayıp, öldüren genç tutuklandı!

        Denizli'de, bir kişi kamyonetin içinde bıçaklanmış halde bulundu. Polis tarafından yapılan çalışmanın ardından, sosyal medyadan Efe K. ile tanıştığı belirlenen 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin'in, ikili arasında yaşanan tartışma sonucu üç yerinden bıçaklandığı saptandı. Cinayeti itiraf eden zanlı Efe K., tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2026 - 13:44 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:44
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Denizli’de 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin'in kamyonetinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        ARAÇTA CANSIZ BEDEN BULUNDU

        AA'nın haberine göre olay; Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Boş arazide bir kamyonetin içindeki kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÇEŞİTLİ KESİCİ ALET YARASI BULUNUYORDU

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yarası bulunan Mehmet Ali Zengin'in (32) yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Zengin'in öldürülmesine ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının Efe K. olduğunu tespit etti.

        EVİNDE YAKALANDI

        Polis, olayın ardından evine gittiği belirlenen şüpheliyi yakaladı.

        SOSYAL MEDYADAN TANIŞIP BULUŞTULAR

        Yapılan araştırmada cezaevinden yakın zamanda çıkan Mehmet Ali Zengin’in sosyal medya üzerinden tanıştığı Efe K. ile buluşarak birlikte alkol aldığı belirlendi.

        ALKOL ALDIKLARI SIRADA KÜFÜRLEŞMEYE BAŞLADILAR

        İddiaya göre alkol aldıkları sırada aralarında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktığı ve Efe K.'nın bıçakla Mehmet Ali Zengin’i 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan Efe K.'nın emniyetteki sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, ancak ifadesinin devamında susma hakkını kullandığı öğrenildi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

