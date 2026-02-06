Hamnet sinemada, Emel Sayın sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar var!

Yönetmen koltuğunda Chloé Zhao’nun oturduğu, başrollerini Jessie Buckley ve Paul Mescal’in paylaştığı Hamnet, haftanın dram filmi. William Shakespeare ve eşi Agnes’in, 11 yaşındaki oğulları Hamnet'in ölümünün yasını tutmasını konu alan film, Altın Küre ödülleri ve Oscar adaylıklarıyla öne çıkıyor.

Stray Kids: The dominATE Deneyimi, Güney Koreli müzik grubu Stray Kids’in dominATE adlı dünya turnesi kapsamındaki konser performanslarını odağına alıyor.

Gerard Butler ve Morena Baccarin’in başrollerini paylaştığı Greenland: Kıyamet, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu aktarıyor.

Haftanın yerli filmi Kanto, düzenli bir işe başlamak üzereyken demans hastası kayınvalidesinin eve taşınmasıyla hayatı altüst olan Sude’nin, gizemli bir kayboluşun ardından ailesiyle birlikte gömülü sırlar ve fedakârlıklar arasında yüzleşmesini beyazperdeye taşıyor.