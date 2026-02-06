Habertürk
Habertürk
        Hamnet sinemada, Emel Sayın sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta kültür sanat ajandası; vizyonda dramdan animasyona uzanan yapımlarla öne çıkıyor. Hamnet, Greenland: Kıyamet, Kanto, Küçük Amélie ve Stray Kids konser filmi izleyiciyle buluşuyor. Sahne ve sergi tarafında ise Fanteziler ve Hırsızlar tiyatroseverleri ağırlarken; Yalın, Emel Sayın ve Levent Yüksel konserleri ile Zeynep Solakoğlu'nun Late Bloomer sergisi haftanın dikkat çeken durakları arasında yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 10:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:07
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar var!

        Yönetmen koltuğunda Chloé Zhao’nun oturduğu, başrollerini Jessie Buckley ve Paul Mescal’in paylaştığı Hamnet, haftanın dram filmi. William Shakespeare ve eşi Agnes’in, 11 yaşındaki oğulları Hamnet'in ölümünün yasını tutmasını konu alan film, Altın Küre ödülleri ve Oscar adaylıklarıyla öne çıkıyor.

        Stray Kids: The dominATE Deneyimi, Güney Koreli müzik grubu Stray Kids’in dominATE adlı dünya turnesi kapsamındaki konser performanslarını odağına alıyor.

        Gerard Butler ve Morena Baccarin’in başrollerini paylaştığı Greenland: Kıyamet, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu aktarıyor.

        Haftanın yerli filmi Kanto, düzenli bir işe başlamak üzereyken demans hastası kayınvalidesinin eve taşınmasıyla hayatı altüst olan Sude’nin, gizemli bir kayboluşun ardından ailesiyle birlikte gömülü sırlar ve fedakârlıklar arasında yüzleşmesini beyazperdeye taşıyor.

        Küçük Amélie, Amélie Nothomb’un otobiyografik romanı Yağmuru Seven Çocuk’tan uyarlanan, Studio Ghibli estetiğini çağrıştıran görsel dili ve sıcak anlatımıyla öne çıkan bir animasyon. Altın Küre adayı yapım, haftanın dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor.

        Tiyatro ajandasında Fransız yazar Jean-Pierre Martinez’in Fanteziler (Preliminaires) adlı oyunu 7 Şubat Ortaköy Kültür Merkezi, 16 Şubat Moda Sahnesi’nde…

        Ufak çaplı bir sorgudaki ters köşe itiraflarla, küçük bir hırsızlık iddiasını, büyük bir komediye dönüştüren Hırsızlar, 10 Şubat Akatlar Kültür Merkezi’nde…

        14 Şubat Sevgililer Günü’nde Yalın Volkswagen Arena’da, Emel Sayın Zorlu PSM’de, Levent Yüksel Ülker Arena’da ve Bergüzar Korel %100 Studio’da sahne alacak.

        Zeynep Solakoğlu’nun Late Bloomer başlıklı kişisel sergisi seramik, yağlıboya, suluboya ve yerleştirmeleri bir araya getiren çok yönlü bir üretimi izleyiciyle buluşturuyor. Sergi 14 Mart’a kadar OG Gallery’de ziyaret edilebilir.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

        #kültür sanat ajandası
        #ajanda
        #kültür sanat
        #Hamnet
        #levent yüksel
