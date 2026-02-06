Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos etkili olacak - 6 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 20 il için sarı kodlu uyarı verilirken; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı kar yağışlı olacak. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 07:21 Güncelleme: 06.02.2026 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 16°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 18°

        Antalya

        Yağmurlu 13°

        Trabzon

        Bulutlu 17°

        Bursa

        Yağmurlu 15°

        Adana

        Yağmurlu 14°

        Diyarbakır

        Bulutlu 12°

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -1°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de vinç diş polikliniğine girdi

        Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç 4 katlı binanın giriş katındaki diş polikliğine girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?