Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Erzurumda evde zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunan genç kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.
21 yaşındaki B.K, merkez Rabiaana Mahallesi Veyisefendi Sokakta 2 katlı müstakil binada zorla tutulduğunu iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti.
Talep üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kadın, eve gelen polislere dış kapının kilitli olduğunu belirtince, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencereden indirilmek istedi. Ancak, korktuğu gerekçesiyle merdivenden inemeyen B.K, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla valizleriyle binadan çıkarıldı.
Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen B.K, ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOLAR: DHA