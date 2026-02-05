Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
İstanbul Eyüpsultan'da 10 gün önce viyadük altında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin iki gün önce kayıp başvurusu yapılan 36 yaşındaki Samet Temur'a ait olduğu belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, 2 gün önce kaybolan Temur'un Beyoğlu'nda kiralık bir daireye gittiğini belirledi. Bu dairede öldüğü belirlenen Temur'un cesedinin daireyi kiralayan şüpheli Zekeriya T.D. (32) tarafından valizle taşınıp viyadüğe götürülüp atıldığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
10 gün önce akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine Eyüpsultan’daki viyadüğün altına giden polis ekipleri, hareketsiz yatan ve erkek olduğu belirlenen bir kişiyi fark etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan kimlik tespiti sonrası ölen kişinin, iki gün önce ağabeyi tarafından kayıp başvurusu yapılan Samet Temur olduğu ortaya çıktı.Samet Temur
ŞÜPHELİ ÖLÜM
İlk etapta Temur’un viyadükten atılarak öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Ancak olay yeri ve çevresinde yapılan detaylı incelemede, viyadükten atıldığına dair bir iz bulunamadı. Şüpheli ölüm olarak görülen olay için harekete geçildi.
Fotoğraf: DHA
KİRALIK EV
Önce Temur’un iş yerine gidilerek cadde ve sokaklardaki güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemelerde Temur’un Beyoğlu Cihangir Mahallesindeki kiralık bir daireye gittiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Dairenin 23 Ocaktan itibaren Zekeriya T.D. (32) tarafından kiralandığı tespit edildi.
Fotoğraf: DHA
VALİZLE DIŞARI ÇIKTI
Binanın güvenlik kameralarında maktulün dışarı çıkmadığını, şüpheli Zekeriya T.D'nin ise binadan çıkıp valizle tekrar döndüğünü, daha sonra aynı valizle çıktığını, valizi taşırken zorlandığı görüntülere yansıdı.
Fotoğraf: DHA
İTİRAF ETTİ
Elde edilen bilgilerin ardından gözaltına alınan şüpheli Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Zekeriya T.D, suçunu itiraf ederek, maktul Temur ile sosyal medyadan tanıştığını, uyuşturucu içmek için kiralık evde buluştuklarını, daha sonra bayıldıklarını, uyandığında ise Temur'un hareketsiz yattığını söyledi.
İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İSTEDİ
Şüpheli, Temur'un öldüğünü fark edince korkup, Nurtepe Viyadüğü'nün altında cesedi bırakmak için uygun bir yer aradığını, daha sonra valiz satın alarak eve döndüğünü, cesedi valizle viyadük altına taşıyıp bıraktığını, maktulün cep telefonunu da yanına alarak kapattığını, intihar süsü vermek için uyuşturucu maddeleri de cebine bıraktığını anlattı.
“UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ”
Olayı bu şekilde planladığını aktaran Zekeriya T.D, polisin kendisini takip edeceğini düşünmediğini kaydederek, "Ben öldürmedim, uyuşturucudan öldü." şeklinde ifade verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.