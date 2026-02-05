Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi! | Son dakika haberleri

        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!

        İstanbul Eyüpsultan'da 10 gün önce viyadük altında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin iki gün önce kayıp başvurusu yapılan 36 yaşındaki Samet Temur'a ait olduğu belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, 2 gün önce kaybolan Temur'un Beyoğlu'nda kiralık bir daireye gittiğini belirledi. Bu dairede öldüğü belirlenen Temur'un cesedinin daireyi kiralayan şüpheli Zekeriya T.D. (32) tarafından valizle taşınıp viyadüğe götürülüp atıldığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 05.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        10 gün önce akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine Eyüpsultan’daki viyadüğün altına giden polis ekipleri, hareketsiz yatan ve erkek olduğu belirlenen bir kişiyi fark etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan kimlik tespiti sonrası ölen kişinin, iki gün önce ağabeyi tarafından kayıp başvurusu yapılan Samet Temur olduğu ortaya çıktı.

        Samet Temur
        Samet Temur

        ŞÜPHELİ ÖLÜM

        İlk etapta Temur’un viyadükten atılarak öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Ancak olay yeri ve çevresinde yapılan detaylı incelemede, viyadükten atıldığına dair bir iz bulunamadı. Şüpheli ölüm olarak görülen olay için harekete geçildi.

        REKLAM

        Fotoğraf: DHA

        KİRALIK EV

        Önce Temur’un iş yerine gidilerek cadde ve sokaklardaki güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemelerde Temur’un Beyoğlu Cihangir Mahallesindeki kiralık bir daireye gittiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Dairenin 23 Ocaktan itibaren Zekeriya T.D. (32) tarafından kiralandığı tespit edildi.

        Fotoğraf: DHA

        VALİZLE DIŞARI ÇIKTI

        Binanın güvenlik kameralarında maktulün dışarı çıkmadığını, şüpheli Zekeriya T.D'nin ise binadan çıkıp valizle tekrar döndüğünü, daha sonra aynı valizle çıktığını, valizi taşırken zorlandığı görüntülere yansıdı.

        REKLAM

        Fotoğraf: DHA

        İTİRAF ETTİ

        Elde edilen bilgilerin ardından gözaltına alınan şüpheli Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Zekeriya T.D, suçunu itiraf ederek, maktul Temur ile sosyal medyadan tanıştığını, uyuşturucu içmek için kiralık evde buluştuklarını, daha sonra bayıldıklarını, uyandığında ise Temur'un hareketsiz yattığını söyledi.

        İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İSTEDİ

        Şüpheli, Temur'un öldüğünü fark edince korkup, Nurtepe Viyadüğü'nün altında cesedi bırakmak için uygun bir yer aradığını, daha sonra valiz satın alarak eve döndüğünü, cesedi valizle viyadük altına taşıyıp bıraktığını, maktulün cep telefonunu da yanına alarak kapattığını, intihar süsü vermek için uyuşturucu maddeleri de cebine bıraktığını anlattı.

        “UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ”

        Olayı bu şekilde planladığını aktaran Zekeriya T.D, polisin kendisini takip edeceğini düşünmediğini kaydederek, "Ben öldürmedim, uyuşturucudan öldü." şeklinde ifade verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir- Çeşme'de sağanak; yollar göle döndü

        İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"