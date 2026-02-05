Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!

10 gün önce akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine Eyüpsultan’daki viyadüğün altına giden polis ekipleri, hareketsiz yatan ve erkek olduğu belirlenen bir kişiyi fark etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan kimlik tespiti sonrası ölen kişinin, iki gün önce ağabeyi tarafından kayıp başvurusu yapılan Samet Temur olduğu ortaya çıktı.

Samet Temur

ŞÜPHELİ ÖLÜM

İlk etapta Temur’un viyadükten atılarak öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Ancak olay yeri ve çevresinde yapılan detaylı incelemede, viyadükten atıldığına dair bir iz bulunamadı. Şüpheli ölüm olarak görülen olay için harekete geçildi.

Fotoğraf: DHA

KİRALIK EV

Önce Temur’un iş yerine gidilerek cadde ve sokaklardaki güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemelerde Temur’un Beyoğlu Cihangir Mahallesindeki kiralık bir daireye gittiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Dairenin 23 Ocaktan itibaren Zekeriya T.D. (32) tarafından kiralandığı tespit edildi.

Fotoğraf: DHA